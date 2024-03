É sempre mezzogiorno | Ricetta risotto ai carciofi in sformato di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il programma televisivo “É sempre mezzogiorno” ha conquistato numerosi appassionati della cucina italiana grazie alle ricette preparate dallo chef Daniele Persegani. In particolare, oggi ci focalizziamo sulla sua deliziosa ricetta del risotto ai carciofi in sformato, un piatto che promette di deliziare i palati più esigenti.

Per preparare questa prelibatezza, avremo bisogno di un elenco di ingredienti che includono carciofi, cipolla, olio, sale, pepe, burro acido (preparato con cipolla, burro, aceto e vino bianco), riso, vino bianco, brodo, parmigiano grattugiato e prosciutto crudo. La combinazione di questi ingredienti promette di creare un piatto ricco di sapore e dalle sfumature gustose.

Il procedimento per la preparazione di questo risotto ai carciofi in sformato inizia con la pulizia e il taglio dei carciofi, eliminando le parti indigeste e tagliandoli a fettine sottili. Successivamente, i carciofi vengono rosolati in padella con olio, cipolla, sale e pepe. Una volta cotti, una parte dei carciofi viene frullata per creare una crema che darà al piatto una consistenza cremosa e avvolgente.

Un passaggio fondamentale per arricchire il sapore del risotto è la preparazione del burro acido, ottenuto dalla cottura lenta di cipolla, burro, aceto e vino bianco in un pentolino. Questo composto aromatizzato conferirà al piatto un tocco di acidità che bilancerà perfettamente il sapore dolce dei carciofi e del riso.

Una volta preparati tutti gli ingredienti, si passa alla cottura del risotto. Il riso viene tostato in un tegame senza aggiunta di grassi, per poi essere sfumato con il vino bianco e successivamente cotto con il brodo e la crema di carciofi. A questo punto, si uniscono i carciofi interi precedentemente rosolati e tenuti da parte, e si manteca il tutto con il burro acido e il parmigiano grattugiato.

Per una presentazione elegante e un tocco croccante, lo stampo da ciambella viene foderato con fette di prosciutto crudo, prima di versarvi all’interno il risotto preparato. Il tutto viene infornato a 180° per 10 minuti, garantendo una cottura uniforme e un risultato finale sorprendente.

Questa ricetta esclusiva promette di conquistare anche i palati più esigenti, grazie alla combinazione di sapori intensi e alla presentazione raffinata. Per chi volesse seguire passo dopo passo la preparazione, il video della ricetta è disponibile su RaiPlay, permettendo di replicare con precisione le indicazioni dello chef Persegani e stupire i propri commensali con un piatto sofisticato e gustoso.

Non resta che mettere alla prova le proprie abilità culinarie e deliziare gli ospiti con un piatto unico e indimenticabile. Buon appetito!

