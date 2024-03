É sempre mezzogiorno | Ricetta tacchino al curry con verdurine primaverili di Roberto Valbuzzi – MediaTurkey

Il programma culinario di Rai1, “È sempre mezzogiorno”, offre ogni giorno ricette originali e gustose. In una puntata recente, lo chef Roberto Valbuzzi ha proposto un piatto esotico e particolare: il tacchino al curry con verdurine primaverili.

Per preparare questa ricetta, occorrono ingredienti semplici ma dal sapore deciso. Tra gli ingredienti necessari ci sono petto di tacchino, piselli, spinaci, asparagi, ravanelli, mela rossa, zenzero, cipolla bianca, pasta di curry, curry in polvere, latte di cocco, olio, sale, pepe, riso, scalogno, chiodi di garofano, cannella, zafferano, burro e brodo di pollo.

Il procedimento per realizzare il piatto è abbastanza semplice ma richiede attenzione. Si inizia tostando il curry in polvere in una padella e mettendolo da parte. Successivamente, si stufa la cipolla tritata con un po’ di brodo in una padella, si aggiunge il riso lavato e si mescola bene. Dopo di che, si trasferisce tutto in una pirofila, si aggiunge il brodo di pollo, lo zafferano, si copre con carta d’alluminio e si inforna a 190°C per 35 minuti.

Nel frattempo, in un’altra padella, si cuociono gli spinaci, i piselli e gli asparagi, aggiungendo poi i ravanelli a rondelle. In un’altra padella, si soffrigge lo scalogno tritato, la mela a dadini, lo zenzero grattugiato e la pasta di curry. Si aggiunge il tacchino a dadini e si fa rosolare, aggiungendo poi il latte di cocco, il curry in polvere e portando a cottura.

Una volta che il riso è cotto, si sgrana e si serve insieme al tacchino e alle verdure spadellate. Il risultato è un piatto che esplode di sapori e profumi orientali, perfetto per una cena speciale o per stupire gli ospiti.

È possibile trovare il video di questa ricetta e molte altre su RaiPlay, e si consiglia di seguire attentamente le indicazioni dello chef Roberto Valbuzzi per ottenere un risultato perfetto. Buon appetito!

