É sempre mezzogiorno | Ricetta torta di mele e mandarini di zia Cri – MediaTurkey

In vista del fine settimana, la zia Cri si dimostra particolarmente energica in cucina. La cuoca romagnola, affiancata dal suo amico Persegani, decide di preparare un dolce profumato: una deliziosa torta di mele e mandarini.

Per realizzare questa prelibatezza, sono necessari diversi ingredienti: farina 00, burro, zucchero, lievito per dolci, uova, latte, mele golden, mandarino, zucchero, burro, mandarini, succo di mandarino, panna montata, menta, fette di mandarino essiccate e fette di mela essiccate.

Il procedimento per la preparazione di questa torta è piuttosto semplice. Si inizia preparando il caramello, facendo sciogliere lo zucchero in una padella antiaderente e aggiungendo burro e succo di mandarino per ottenere un composto caramellato. Successivamente, si monta il burro con lo zucchero, la scorza di mandarino e le uova, per poi aggiungere la farina setacciata con il lievito e il latte. Infine, si aggiungono le mele a dadini e si versa il composto nella tortiera precedentemente preparata con carta forno e fette di mandarino caramellate.

La torta va infornata a 170°C per circa 40 minuti. Una volta cotta e raffreddata, si decora con panna montata, chips di mele e mandarini essiccati.

Questa ricetta regala un’esplosione di sapori e profumi, perfetta per concedersi un momento di coccole durante il weekend in compagnia di amici e parenti. Se siete interessati alla preparazione di questa deliziosa torta di mele e mandarini, potete trovare il video della ricetta su RaiPlay, all’interno della serie “É sempre mezzogiorno”. Buon appetito!

