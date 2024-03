É sempre mezzogiorno | Ricetta millefoglie di triglie di Ivano Ricchebono – MediaTurkey

Il mondo della gastronomia è un vasto regno di ispirazione e passione, dove la creatività si fonde con la dedizione per creare piatti unici e memorabili. Uno dei luminari di questo magico universo è Ivano Ricchebono, uno chef ligure dotato di un talento straordinario che sa come deliziare i palati di coloro che si siedono alla sua tavola.

Insieme al suo compagno di avventure culinarie, Fava, Ricchebono ha dato vita a una serie di ricette sorprendenti e originali che trasformano la cucina in un’arte da gustare con tutti i sensi. Una di queste creazioni culinarie è la millefoglie di triglie, un piatto che si distingue per l’equilibrio perfetto tra sapori intensi e contrastanti.

Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza sono semplici ma di altissima qualità: triglie fresche, basilico fragrante, pomodori rossi succulenti, panna cremosa, pecorino sardo saporito, pasta filo croccante, cuori di carciofo teneri, burro profumato, brodo di pesce e vegetale, carote dolci, sedano croccante, cipolla aromatica, aglio fragrante, patate saporite, timo profumato, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Il procedimento per la preparazione della millefoglie di triglie è dettagliato ma accessibile anche ai cuochi meno esperti. Si inizia creando una crema di carciofi, cuocendo gli ingredienti e frullandoli fino a ottenere una consistenza vellutata. Successivamente si prepara una bisque di pesce, cuocendo gli scarti delle triglie con pomodori e frullando il tutto per ottenere un brodo cremoso e aromatico. Infine si realizza una fonduta di pecorino, sciogliendo il formaggio nella panna calda fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

La pasta filo viene tagliata a quadrati e cotta in forno fino a doratura, i cuori di carciofo vengono puliti e affettati sottilmente per essere saltati in padella con olio e aglio, i filetti di triglia vengono scottati rapidamente in padella con olio e sale. I pomodori vengono pelati e tagliati a dadini, conditi con olio, sale, timo e basilico.

Per assemblare la millefoglie di triglie si alternano strati di crema di carciofi, bisque, fonduta di pecorino, pasta filo croccante, filetti di triglia, pomodori freschi e cuori di carciofo saltati, creando un piatto armonioso e ricco di sfumature gustative.

La millefoglie di triglie di Ivano Ricchebono è un capolavoro culinario che conquista per la sua complessità e squisitezza, un connubio perfetto di ingredienti freschi e sapori intensi. Grazie alla sua genialità e maestria ai fornelli, Ricchebono dimostra di essere un vero virtuoso dell’arte culinaria, capace di trasformare ingredienti comuni in opere d’arte da gustare con gratitudine e piacere. Buon appetito!

