É sempre mezzogiorno | Ricetta pane ai semi di Fulvio Marino – MediaTurkey

Fulvio Marino, un famoso panettiere piemontese, ha deciso di condividere con il pubblico la sua prelibata ricetta per preparare un pane ai semi che rimane fresco e soffice per un lungo periodo di tempo. Dopo una breve pausa nel fine settimana, Fulvio riapre il suo forno per deliziare i suoi clienti con questa squisitezza unica nel suo genere.

La ricetta richiede pochi ingredienti semplici ma di qualità, tra cui farina tipo 2, farina tipo 0 e acqua. Il procedimento inizia con la miscelazione delle due farine in una ciotola, seguita dall’aggiunta dell’acqua e del lievito madre rinfrescato. Dopo un riposo di 45 minuti a temperatura ambiente, l’impasto viene lavorato con cura fino a ottenere una consistenza omogenea. Successivamente, si forma una pagnotta e si praticano dei tagli sulla superficie prima di infornare a 200°C per circa 45 minuti, fino a quando il pane risulta dorato e croccante.

Per ulteriori dettagli e suggerimenti sulla preparazione di questo delizioso pane ai semi, è possibile consultare le video ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. È importante notare che questa ricetta è stata trascritta da un ‘taccuino’ non ufficiale delle trasmissioni, quindi è consigliabile fare riferimento alle fonti originali per ulteriori informazioni.

Preparare questo pane ai semi seguendo la ricetta di Fulvio Marino è un modo per deliziarsi con il suo sapore fragrante e genuino. L’esperienza culinaria che si ottiene gustando questo pane è sicuramente unica e appagante per il palato. Quindi, non esitate a mettere alla prova le vostre abilità in cucina e a deliziare voi stessi e i vostri cari con questa prelibatezza.

In conclusione, la condivisione di ricette come quella di Fulvio Marino permette di apprezzare e valorizzare la tradizione culinaria italiana, mantenendo vive le antiche tecniche e i sapori autentici. Preparare un pane ai semi seguendo queste istruzioni è un modo per avvicinarsi alla cultura gastronomica locale e per sperimentare il piacere di creare qualcosa di delizioso con le proprie mani. Quindi, non esitate a mettere alla prova le vostre capacità culinarie e a deliziare voi stessi e i vostri cari con questo pane ai semi fatto in casa. Buon appetito!

