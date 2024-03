É sempre mezzogiorno | Ricetta sedanini alla Ricci di Antonella Ricci – MediaTurkey

Il programma culinario “É sempre mezzogiorno” ha recentemente presentato una deliziosa ricetta creata da Antonella Ricci: i sedanini alla Ricci. Questo piatto, che unisce velocità e gusto, è l’ideale per celebrare la festività di San Giuseppe e dare il benvenuto alla primavera.

Gli ingredienti necessari per preparare i sedanini alla Ricci sono i seguenti: 400 g di sedanini, 1 finocchio, 50 g di pangrattato, 50 g di formaggio grattugiato, 130 g di gorgonzola, 100 g di noci, 10 fette di salame, 1 cipollotto, olio e sale.

La preparazione di questo piatto prevede diversi passaggi: innanzitutto, è necessario tagliare il finocchio a fette spesse e condire con formaggio grattugiato, pangrattato, olio, sale e pepe, quindi cuocerlo in forno fino a che risulti ammorbidito e gratinato. Successivamente, le fette di salame vanno disposte su una teglia e infornate fino a quando saranno leggermente asciutte. Dopodiché, è il momento di tritare il salame insieme alle noci e frullare il gorgonzola con le noci fino ad ottenere una crema. In una padella, si fa appassire il cipollotto con un po’ di olio, si aggiunge la pasta al dente e si fa risottare brevemente. Successivamente, si unisce la crema di gorgonzola e noci e si manteca il tutto, aggiungendo anche il formaggio grattugiato, il trito di salame e noci. Infine, si serve la pasta accompagnata dai finocchi gratinati.

Questa ricetta, oltre ad essere molto gustosa, è anche semplice da preparare e sicuramente farà felici tutti i commensali. Per chi volesse vedere la preparazione passo dopo passo, il video è disponibile su RaiPlay. Buon appetito!

In conclusione, i sedanini alla Ricci sono un piatto perfetto per celebrare momenti speciali come la festa di San Giuseppe e l’arrivo della primavera. Grazie alla combinazione di ingredienti come il finocchio, il gorgonzola, le noci e il salame, questo piatto si distingue per il suo sapore unico e la sua semplicità di preparazione. Se cercate un piatto che stupisca i vostri ospiti e che sia anche veloce da preparare, i sedanini alla Ricci sono la scelta ideale. Buon appetito!

