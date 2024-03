É sempre mezzogiorno | Ricetta tris di supplì di Gian Piero Fava – MediaTurkey

Il famoso chef romano Gian Piero Fava ci propone una gustosa ricetta per preparare un tris di supplì, che ci permetterà di assaporare tre diverse varianti di questo delizioso street food romano. Le tre versioni proposte sono: Classico, Cacio e pepe, e Amatriciana.

Per realizzare il supplì Classico avremo bisogno di riso roma, salsa di pomodoro, formaggio grattugiato, burro, mozzarella e brodo vegetale. Mentre per il Cacio e pepe, oltre al riso, serviranno panna, burro, latte, pecorino romano, brodo vegetale, mozzarella e pepe nero. Infine, per il supplì Amatriciana, avremo bisogno di riso roma, salsa amatriciana, pecorino stagionato, pepe nero, peperoncino, mozzarella e brodo.

La preparazione dei supplì è piuttosto semplice. Per il supplì Classico, si comincia preparando il sugo di pomodoro e cuocendo il riso con il brodo e il sugo, per poi mantecarlo con burro e formaggio grattugiato. Per il Cacio e pepe, il riso viene cotto con brodo, panna e latte, per essere mantecato successivamente con burro, pecorino e pepe. Mentre per il supplì Amatriciana, si cuoce il riso con la salsa e si manteca con pecorino e guanciale dorato.

Una volta pronti i tre tipi di riso, si procede a formare le palline di supplì, inserendo al centro un pezzetto di mozzarella e eventualmente altri ingredienti come guanciale o basilico. Le palline vengono poi passate nella pastella, nel pangrattato e fritte in olio caldo fino a doratura. È possibile anche cuocerle in forno prima di servirle.

Il tris di supplì proposto da Gian Piero Fava è un’ottima idea per un aperitivo o un antipasto sfizioso. Gustosi e croccanti, i supplì sono sempre un successo in qualsiasi occasione. Se volete provare questa ricetta, potete trovare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare questo delizioso tris di supplì per deliziare il palato dei vostri ospiti. Buon appetito!

