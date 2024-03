Trentino Guest Card: cosa comprende, come ottenerla e come sfruttarla al meglio

Ami viaggiare? Immagina di avere un’unica chiave d’accesso per tutti i servizi e le attrazioni di una regione. Ecco, in Trentino non l’hanno solo immaginata, l’hanno fatta. Si chiama Trentino Guest Card ed è un unico pass per trasporti pubblici, eventi, musei, castelli, luoghi d’interesse e molto altro. In questo articolo ti spiegheremo cosa comprende, come ottenerla e come sfruttarla al meglio per pianificare il tuo viaggio alla scoperta di questa splendida regione alpina.

Cosa comprende la Trentino Guest Card

La Trentino Guest Card è stata progettata con un obiettivo chiaro: permettere ai suoi visitatori di avere accesso in maniera comoda e vantaggiosa a tutte le meraviglie del Trentino. Questo pass, infatti, non solo facilita l’organizzazione del viaggio (grazie alla sua pratica versione digitale, che mette a portata di mano informazioni e prenotazioni) ma ne riduce anche i costi, offrendo accessi gratuiti e sconti per trasporti pubblici e attrazioni. Un’offerta davvero vasta e variegata, che comprende:

Accesso gratuito ai trasporti pubblici

Muoviti in maniera gratuita, facile e sostenibile con treni, autobus, tram e funivie in tutta la regione, alla scoperta di città, paesi, montagne e valli senza il bisogno di un’auto.

Accesso ai principali luoghi d’interesse

Visita gratuitamente o a prezzo scontato oltre 60 musei, tra cui MUSE, MART e Castello del Buonconsiglio, 20 castelli e 40 attrazioni di varia natura, dai parti naturalistici ai siti archeologici. Non solo Trentino: accedi gratuitamente anche all’Arena di Verona e alla Galleria di Arte Moderna “Achille Forti” di Verona

Esperienze uniche

Dalle degustazioni di prodotti tipici locali a visite guidate esclusive, la TGC ti apre le porte a esperienze autentiche, permettendoti di immergerti nella cultura e nelle tradizioni del Trentino.

Sconti e Benefici Esclusivi

Attività outdoor, noleggi di attrezzature sportive, terme, prodotti enogastronomici: la TGC è il tuo pass per fruire a prezzo scontato di oltre 60 attività e prodotti in tutto il Trentino. Senza dimenticare i codici scontoper raggiungere il Trentino in autobus con MarinoBus e Autostradale

Come ottenere la Trentino Guest Card

Tutto bellissimo, ma come si fa a entrare in possesso della Trentino Guest Card? La buona notizia è che ottenerla è estremamente semplice. Fondamentalmente, ti basterà soggiornare in una delle tantissime strutture ricettive convenzionate della regione. Ma vediamo in dettaglio tutte le modalità

STRUTTURE CONVENZIONATE

Come detto, per ottenere la TGC ti basterà soggiornare in una delle tantissime strutture ricettive convenzionate della regione, dal momento che questo pass è sempre incluso nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo. Dai lussuosi hotel agli appartamenti, dagli affascinanti resort di montagna fino ai pratici ostelli della regione, come l’Ostello di Rovereto (il primo che si incontra venendo da Sud), non appena prenoterai il tuo soggiorno, ti verrà inviato via mail o via sms un codice per attivare la TGC tramite la Mio Trentino App. Se invece non disponi di uno smartphone, potrai chiedere la stampa della card al momento del check in.

UFFICI PER IL TURISMO

Soggiorno da amici? Non c’è problema. In questo caso potrai acquistare la TGC in uno dei tanti uffici turistici della regione. Attenzione, però. Questa opzione potrebbe comportare un costo, quindi è consigliabile informarsi in anticipo sulle condizioni di acquisto e sui prezzi.

Promozioni speciali

Durante certi periodi dell’anno o in occasione di eventi speciali, la TGC può essere offerta attraverso promozioni specifiche o collaborazioni. Tieniti informato visitando il sito ufficiale del turismo del Trentino o iscrivendoti alla newsletter per eventuali offerte.

Come sfruttare al meglio la Trentino Guest Card

Se hai grandi vantaggi sarebbe uno spreco non sfruttarli al massimo, no? Ecco alcuni consigli per utilizzare la TGC:

Scaricala sul tuo smartphone in modo da avere sempre a portata di mano informazioni, prenotazioni, biglietti, sconti e molto altro Pianifica in anticipo: consulta il sito ufficiale della Trentino Guest Card per scoprire tutti i servizi e le attrazioni disponibili e pianificare il tuo viaggio in base a quelli che più ti interessano Sfrutta il trasporto pubblico: una volta ideato un itinerario, pianifica i trasferimenti utilizzando il trasporto pubblico gratuito. Un’ottima opportunità per esplorare anche le località meno note del Trentino in modo ecologico e pratico. Approfitta delle offerte esclusive per i titolari della card, che possono includere sconti su attività e prodotti

Un consiglio extra? Non limitarti alle attrazioni principali! La card ti dà accesso a una vasta gamma di esperienze, cerca di sfruttare anche le più particolari per rendere la tua esperienza davvero personale e indimenticabile.