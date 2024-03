É sempre mezzogiorno | Ricetta carciofi a sfincione di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Oggi, in occasione del suo onomastico, la celebre cuoca siciliana Giusina Battaglia ha preparato una deliziosa ricetta per tutti gli amanti della cucina mediterranea: i carciofi a sfincione. Questo piatto unisce sapori e profumi tipici della tradizione siciliana, promettendo di conquistare il palato di chiunque lo assaggi.

Gli ingredienti necessari per preparare i carciofi a sfincione sono: 6 carciofi freschi, 700 g di pomodori pelati, 3 cipolle, 300 g di formaggio caciocavallo, 20 g di filetti di acciughe, 1 cucchiaino di zucchero, pangrattato, origano, olio, sale e pepe. Questi ingredienti sono la base per creare un piatto gustoso e ricco di sapore.

Il procedimento per realizzare i carciofi a sfincione inizia con la preparazione della salsa sfincione: le cipolle affettate vengono stufate insieme alle acciughe in un tegame con olio e un po’ d’acqua. Successivamente si aggiunge la passata di pomodoro, lo zucchero e si lascia cuocere per amalgamare i sapori. Nel frattempo, i carciofi vengono puliti, tagliati a metà, privati della barba e tagliati a spicchi, per poi essere sbollentati in acqua.

Una volta pronte le salse e i carciofi, si procede con la preparazione del piatto vero e proprio: in una pirofila si crea uno strato di salsa sfincione, si dispongono i carciofi, le acciughe e si copre con un altro strato di salsa. Infine, si spolvera con formaggio grattugiato, pangrattato, origano e dadini di caciocavallo. Il tutto viene infornato a 180°C per 10 minuti, per poi attivare la funzione grill e ottenere una gratinatura croccante.

Una volta che i carciofi a sfincione sono pronti, saranno pronti per essere gustati in compagnia. Per scoprire tutti i segreti e i dettagli della ricetta, è possibile guardare il video della preparazione su RaiPlay, dove Giusina Battaglia condivide i trucchi e le tecniche per realizzare questo piatto con successo.

Si ricorda che le informazioni e le immagini sono tratte dai siti ufficiali dei programmi televisivi, quindi è sempre consigliabile consultare le fonti originali per ulteriori dettagli e approfondimenti. Buon appetito e buona degustazione dei carciofi a sfincione preparati con amore e passione dalla talentuosa cuoca siciliana Giusina Battaglia.

