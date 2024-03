É sempre mezzogiorno | Ricetta tagliatelle alla Morandi di Daniele Persegani – MediaTurkey

Le tagliatelle alla Morandi sono una prelibatezza culinaria proposta da Daniele Persegani in occasione di una festa speciale. Ispirate al celebre cantante bolognese Gianni Morandi, queste tagliatelle sono un piatto tradizionale e gustoso che conquista i palati di chiunque le assaggi. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza sono genuini e semplici: farina 00, uova, macinato di manzo, salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, pancetta, formaggio grattugiato, sedano, carota, cipolla, brodo, vino rosso, mazzetto aromatico, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

La preparazione di questo piatto inizia con la realizzazione della pasta fresca all’uovo. Dopo aver impastato la farina con le uova, si lascia riposare l’impasto per almeno trenta minuti. Successivamente si stende la sfoglia e si tagliano le tagliatelle con cura. Per il condimento, si rosola il macinato di carne e la pancetta in una padella, mentre si trita finemente sedano, carota e cipolla con un mixer. Questo trito viene poi stufato in un tegame con olio e erbe aromatiche, aggiungendo successivamente il macinato di carne rosolato e sfumando con il vino rosso. Si aggiunge la passata di pomodoro, il concentrato, il brodo e si lascia cuocere per circa tre ore.

Una volta lessate le tagliatelle, vengono mescolate al ragù e disposte su un piatto da portata. Al centro del piatto si crea un nido di ragù e si posiziona al suo interno un tuorlo d’uovo. Le tagliatelle alla Morandi di Daniele Persegani sono un connubio di sapori autentici e tradizione culinaria, perfetto per celebrare momenti speciali in compagnia di amici e familiari. La ricetta completa e i video delle preparazioni sono disponibili su RaiPlay per chiunque voglia cimentarsi nella realizzazione di questo piatto.

In conclusione, preparare le tagliatelle alla Morandi è un gesto che rende unica ogni occasione a tavola, portando il gusto genuino della cucina italiana e la passione per il buon cibo. Un invito a gustare sapori autentici e tradizione culinaria, per un’esperienza gastronomica indimenticabile. Buon appetito!

