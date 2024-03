“É sempre mezzogiorno”: pastiera di Sal De Riso – MediaTurkey

La primavera porta con sé un’esplosione di profumi e sapori unici, e cosa c’è di meglio di una tradizionale pastiera napoletana per celebrare questa meravigliosa stagione? Il celebre pasticcere Sal De Riso, conosciuto per le sue prelibatezze a Minori, ha deciso di preparare questo dolce tipico per festeggiare il compleanno di Adele, una telespettatrice affezionata che compirà 69 anni il 29 marzo.

Gli ingredienti necessari per la preparazione della pasta frolla includono farina 00, zucchero, burro, tuorli d’uovo, miele, uova intere, fecola, acqua, buccia di limone e vaniglia. Per il ripieno, invece, occorrono ricotta, sale, zucchero, crema pasticcera, grano cotto, cubetti di arancio candito, uova, latte, scorza d’arancia, fior d’arancio amaro, cannella, miele, arance a fette e succo d’arancia.

Il procedimento per preparare il ripieno è abbastanza semplice: si inizia cuocendo il grano nel latte, per poi mescolare la ricotta con zucchero, vaniglia, scorza d’arancia, crema pasticcera e grano cotto. Si aggiungono i canditi d’arancia, le uova, il fior d’arancio, la cannella e il latte rimanente. Si procede poi con la preparazione delle arance semicandite con miele e succo d’arancia.

Per la frolla, si mescolano le uova con lo zucchero, il miele, l’acqua, il sale, la vaniglia, la buccia di limone e il burro. Si aggiunge poi la farina e la fecola, e si lascia riposare in frigorifero. Una volta pronta, si stende la frolla nello stampo, si dispongono le arance semicandite sul fondo e si riempie con il ripieno. Si decorano con strisce di frolla e si inforna a 180° per circa 50 minuti.

Questa gustosa pastiera sarà il regalo ideale per Adele, una vera sinfonia di sapori e profumi che delizierà il suo palato in occasione del suo compleanno. Se desiderate provare a replicare la ricetta, potete trovare i video delle trasmissioni di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Buon appetito!

