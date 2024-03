É sempre mezzogiorno | Ricetta gnocchi alle due ricotte di Fabio Potenzano – MediaTurkey

La primavera è finalmente arrivata e con essa la voglia di gustare piatti freschi e leggeri che rispecchino i colori e i sapori di questa stagione. In cucina, uno dei cuochi che sa come cogliere appieno l’essenza della primavera è Fabio Potenzano, che propone una deliziosa ricetta di gnocchi alle due ricotte, arricchita con gli ingredienti simbolo di questa stagione: asparagi e ricotta.

Per preparare questi gustosi gnocchi, occorrono ingredienti semplici e genuini come la ricotta di pecora, la ricotta di bufala, albumi, formaggio grattugiato, amido di mais, sale, pepe, zafferano, cipollotto, patata, asparagi, brodo di asparagi, olio extravergine d’oliva, macinato di tacchino e pollo, pomodori secchi, scorza di limone, prezzemolo e pangrattato.

La preparazione degli gnocchi prevede la mescolanza delle due ricotte con il formaggio grattugiato, l’amido di mais, l’albume d’uovo, il sale e il pepe. Il composto va poi diviso in due ciotole, aggiungendo lo zafferano a una di esse. Successivamente si formano gli gnocchi di due colori che vengono cotti in forno a 90°C per circa 20 minuti.

Per la crema di asparagi, è necessario pulire gli asparagi e i gambi, lessarli per ottenere un brodo profumato e poi rosolarli insieme al cipollotto in una casseruola. Si aggiungono la patata a cubetti e il brodo di asparagi, cuocendo il tutto e frullando una parte degli asparagi per ottenere una crema vellutata.

Le polpettine, invece, vengono preparate amalgamando il macinato di pollo e tacchino con il formaggio grattugiato, il prezzemolo, i pomodori secchi, la scorza di limone e il pane grattugiato. Si formano delle polpette che vanno poi cotte in padella fino a renderle dorate e croccanti.

Infine, si procede con l’impiattamento disponendo la purea di asparagi alla base, gli asparagi a pezzi al centro, le polpettine e gli gnocchi di due colori. Il piatto viene completato con una decorazione di julienne di asparagi crudi conditi con olio, sale e pepe, per una presentazione accattivante e gustosa.

La ricetta di gnocchi alle due ricotte di Fabio Potenzano rappresenta un connubio perfetto di sapori primaverili che renderanno la vostra tavola un tripudio di freschezza e leggerezza, ideali per assaporare al meglio l’arrivo della primavera. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta gnocchi alle due ricotte di Fabio Potenzano – MediaTurkey