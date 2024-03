Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della Pasqua, Daniele Persegani propone una ricetta fresca e gustosa: l’insalata pazza. Questo antipasto colorato è perfetto per iniziare un pasto in modo leggero e originale. Gli ingredienti necessari per questa preparazione includono sedano rapa, carote, peperone rosso, cetrioli sott’aceto, prosciutto di Praga, mortadella e aceto bianco. La maionese fatta in casa richiede uova, olio di semi, limone, senape, aceto bianco e sale. Inoltre, serve anche un pomodoro e dei crostini di pane.

Il procedimento inizia con la preparazione delle verdure, che vengono tagliate a julienne e poi sbollentate in acqua acidulata con aceto bianco per mantenerle croccanti. La maionese viene preparata frullando le uova con succo di limone, senape, aceto bianco e olio di semi fino ad ottenere una consistenza densa. Una volta pronte, le verdure vengono mescolate con la maionese, il prosciutto, la mortadella e i cetriolini sminuzzati, e il tutto viene lasciato riposare in frigorifero per amalgamare i sapori.

L’insalata pazza viene servita con un contorno di insalata fresca e crostini di pane, creando un piatto allegro e gustoso, perfetto per celebrare l’arrivo della primavera e il periodo pasquale. Chi desidera vedere la preparazione di questa e altre ricette di Daniele Persegani può trovare i video delle trasmissioni di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Questo articolo non è il sito ufficiale del programma, ma un taccuino personale per annotare le ricette più interessanti.

In conclusione, l’insalata pazza di Daniele Persegani è un piatto versatile e ricco di gusto, ideale per portare in tavola i colori e i sapori della primavera. Provate a prepararla e lasciatevi conquistare dalla sua freschezza e bontà! Buon appetito.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta insalata pazza di Daniele Persegani – MediaTurkey