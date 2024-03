É sempre mezzogiorno | Ricetta paccheri golosi di Roberto Valbuzzi – MediaTurkey

Il celebre chef piemontese Roberto Valbuzzi condivide una deliziosa ricetta per il programma televisivo “É sempre mezzogiorno”: i paccheri golosi. Questo piatto principale è una combinazione di sapori intensi e avvolgenti che sicuramente conquisteranno il palato di chiunque lo assaggi.

Per preparare i paccheri golosi, avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 340 g di paccheri, 5 cipolle rosse, concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di aceto di mele, 3 cucchiai di zucchero, olio, sale, pepe, 3 fette di pane raffermo, pecorino grattugiato, aglio e timo.

Il procedimento per realizzare questo piatto è abbastanza semplice. Cominciamo tagliando il pane raffermo a cubetti e facendolo soffriggere in padella con un filo d’olio. Una volta dorato, tritiamo grossolanamente il pane con un mixer e lo mescoliamo al pecorino grattugiato.

Nel frattempo, in un’altra padella, facciamo stufare le cipolle affettate con un po’ d’olio e uno spicchio d’aglio a fuoco lento. Una volta appassite, aggiungiamo lo zucchero, l’aceto di mele e un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Lasciamo caramellare il tutto e, se necessario, aggiungiamo un po’ d’acqua per far stufare bene gli ingredienti.

Cuociamo i paccheri in abbondante acqua salata e una volta pronti, li saltiamo in padella con le cipolle e il pecorino grattugiato. Serviamo il piatto con i crostini sbriciolati sopra per aggiungere una nota croccante in più.

Le ricette di “É sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay, dove potrai trovare ulteriori dettagli e tutorial video per preparare i piatti proposti durante la trasmissione.

In conclusione, i paccheri golosi di Roberto Valbuzzi sono un piatto ricco di sapore e facile da preparare, ideale per un pranzo o una cena speciale. Buon appetito!

