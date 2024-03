É sempre mezzogiorno | Ricetta panino con le fettine panate di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il panino con le fettine panate di Fulvio Marino è un’opzione deliziosa da considerare per il pranzo di Pasquetta, offrendo un mix di leggerezza e gusto che sicuramente soddisferà il palato di chi lo assaggerà. La ricetta è semplice ma ricca di sapore, ideale per un giorno di festa come quello della Pasquetta. Prepararlo è facile seguendo gli ingredienti e il procedimento indicati di seguito.

Gli ingredienti necessari per la preparazione del panino includono 250 g di farina di farro bianco, 120 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, 250 g di farina di farro, 270 ml di acqua, 2 g di lievito, 10 g di sale e 5 g di malto. La preparazione richiede alcune fasi specifiche per ottenere un risultato ottimale.

Per prima cosa, è necessario mescolare 250 g di farina di farro bianco con 120 ml di acqua e il lievito di birra fresco sbriciolato in una ciotola. Questa miscela deve essere lavorata fino a ottenere un impasto grossolano, poi lasciato fermentare per 4 ore a temperatura ambiente. Successivamente, si aggiungerà alla restante farina di farro l’acqua, il lievito, il sale e il malto, mescolando accuratamente fino a ottenere un impasto omogeneo che verrà lasciato lievitare per 2 ore.

Una volta che l’impasto è pronto, si procederà a formare delle piccole palline schiacciandole leggermente per creare i panini. Questi verranno cotti in forno a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando risulteranno dorati e fragranti. A questo punto, i panini saranno farciti con le fettine panate e serviti caldi per garantire un risultato ottimale in termini di gusto e consistenza.

Il panino con le fettine panate di Fulvio Marino rappresenta dunque un’ottima scelta per un pasto leggero ma gustoso durante la Pasquetta, offrendo un’alternativa originale e saporita per festeggiare in compagnia di amici e familiari. Seguendo la ricetta passo dopo passo, è possibile deliziare il palato degli ospiti con questa prelibatezza che sicuramente sarà apprezzata da tutti.

In conclusione, il panino con le fettine panate di Fulvio Marino si configura come un piatto ideale per arricchire il menu della Pasquetta, offrendo un connubio di semplicità e bontà che renderà speciale il momento conviviale. Preparalo seguendo la ricetta e assicurati di deliziare il palato di chiunque ne assaggi un morso. Buon appetito!

