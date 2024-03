A scuola di dolcezza | Ricetta pastiera di mamma Patrizia di Tommaso Foglia – MediaTurkey

Nella nuova serie di Food Network intitolata “A scuola di dolcezza”, il rinomato pasticcere Tommaso Foglia ha condiviso con il pubblico la ricetta segreta della pastiera di mamma Patrizia, un dolce tradizionale e irresistibile che ha conquistato il palato di molti. Tommaso Foglia, noto giudice del programma Bake Off Italia, ha svelato i trucchi e i segreti di questa deliziosa torta, rendendo accessibile a tutti la possibilità di replicarla in casa.

I componenti necessari per la preparazione della pastiera sono ingredienti comuni e facilmente reperibili: per la base occorrono strutto, zucchero, farina 00, miele e acqua, mentre per il ripieno sono indispensabili grano cotto pronto, latte, burro, ricotta, zucchero, tuorli d’uovo, aromi di arancia amara, millefiori, cannella e un pizzico di sale. Questa combinazione di ingredienti semplici si trasforma in un dolce raffinato e saporito, capace di deliziare i sensi di chiunque lo assaggi.

Il procedimento per realizzare la pastiera inizia con la preparazione della frolla, che va lavorata fino ad ottenere una consistenza omogenea e compatta, da lasciare poi riposare in frigorifero per almeno un’ora. Nel frattempo, si procede con la preparazione del ripieno, cuocendo il grano cotto con latte, burro e scorza d’arancia, per poi amalgamarlo con ricotta, zucchero, tuorli d’uovo e gli aromi selezionati. Questa fase richiede attenzione e precisione per ottenere una crema morbida e omogenea.

Una volta pronta la frolla, si stende e si utilizza per foderare una tortiera, prima di versarvi il ripieno preparato e decorare con strisce di frolla per creare un elegante motivo a reticolo. Infine, la pastiera viene cotta in forno preriscaldato a 180°C per circa 50-60 minuti, fino a quando risulterà dorata e fragrante. Si consiglia di sformarla quando è ancora tiepida per evitare che si rompa, garantendo così una presentazione impeccabile.

Questa ricetta della pastiera di mamma Patrizia proposta da Tommaso Foglia rappresenta un autentico omaggio alla tradizione e alla dolcezza, perfetta per essere gustata in occasione di festività o come premio personale per coccolarsi con un dolce fatto in casa. Preparare questa prelibatezza di pasticceria è un gesto di amore e condivisione, ideale per sorprendere e deliziare amici e familiari con un capolavoro culinario che conquisterà il cuore di chiunque lo assaggi.

