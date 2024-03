É sempre mezzogiorno | Ricetta asparagi in sfoglia con salsa allo zafferano di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Il piatto veloce di oggi proposto da Francesca Marsetti è composto da asparagi avvolti in sfoglia con salsa allo zafferano. Questa ricetta è ideale come antipasto per la Pasqua e promette di conquistare il palato con la sua combinazione di sapori e consistenze.

Per preparare gli asparagi in sfoglia con salsa allo zafferano, è necessario procurarsi i seguenti ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia pronta, 12 asparagi, un uovo, semi di sesamo e per la salsa: una bustina di zafferano, 300 ml di panna, 15 g di farina 00, 15 g di burro e una arancia.

Per iniziare la preparazione della salsa allo zafferano, bisogna far fondere il burro in un pentolino e aggiungere la farina. Dopo qualche minuto, si aggiunge la panna, lo zafferano in polvere e la scorza grattugiata dell’arancia. Si porta il composto a bollore, mescolando costantemente.

Nel frattempo, si pelano gli asparagi e si sbollentano in acqua salata. Successivamente, vengono scolati e lasciati raffreddare.

La pasta sfoglia viene tagliata in strisce spesse circa 2 cm e avvolte attorno agli asparagi, coprendoli completamente. Si spennella la sfoglia con l’uovo sbattuto, si spolvera con i semi di sesamo e si inforna a 190°C per 15-20 minuti.

Per seguire passo dopo passo la preparazione di questo delizioso piatto, è possibile trovare il video della ricetta di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

