É sempre mezzogiorno | Ricetta culurgiones con agnello e pecorino di Michele Farru – MediaTurkey

In queste prime giornate di primavera, la Sardegna si mostra in tutta la sua bellezza con colori e sapori unici che rapiscono il cuore di chiunque la visiti. Michele Farru, un rinomato chef sardo, porta un po’ di questa magia in cucina con la sua ricetta dei culurgiones con agnello e pecorino.

Per preparare questo piatto delizioso e ricco di tradizione, è necessario utilizzare ingredienti di alta qualità. Per la sfoglia, occorrono semola, farina, uova, olio extravergine di oliva, acqua e sale. Mentre per il ripieno, si utilizzano patate rosse, pecorino, olio extravergine di oliva e menta fresca. La crema di pecorino richiede panna fresca, pecorino e tuorlo d’uovo, mentre per la salsa si utilizzano agnello, sedano, cipolla, carota, aglio, concentrato di pomodoro e cipollotto.

Il procedimento per preparare i culurgiones è dettagliato ma gratificante. Si inizia con la preparazione del ripieno, mescolando le patate lesse schiacciate con il pecorino grattugiato, la menta fresca e l’olio. Successivamente si stende la sfoglia sottile, si ritagliano dei dischetti su cui si mette il ripieno e si chiudono a mezzaluna. Infine, si cuociono in acqua bollente e salata per pochi minuti.

Per la salsa di accompagnamento, si tostano i pezzi di carne in forno e si prepara un fondo con sedano, carota, cipolla e carne tostata. Si aggiunge il concentrato di pomodoro, l’aglio e si lascia cuocere per un’ora. Dopo la filtrazione, si prepara la salsa con la polpa di agnello tritata, aglio, cipollotto e il fondo di carne.

La crema di pecorino è realizzata portando quasi a bollore la panna, aggiungendo il pecorino grattugiato, il tuorlo d’uovo e il pepe, successivamente frullando il tutto per ottenere una consistenza cremosa.

Una volta pronti, i culurgiones vengono condirsi con la salsa di agnello e serviti su un letto di crema di pecorino. Il risultato è un piatto che esplode di sapori e profumi che sicuramente conquisteranno anche i palati più esigenti.

Le ricette di Michele Farru e di altri chef sardi sono disponibili su RaiPlay, offrendo l’opportunità a chiunque voglia cimentarsi in questa avventura culinaria. Ogni momento è buono per scoprire i tesori gastronomici della Sardegna e deliziare il palato con piatti tradizionali e autentici. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta culurgiones con agnello e pecorino di Michele Farru – MediaTurkey