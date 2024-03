É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia al cioccolato di Fulvio Marino – MediaTurkey

La focaccia al cioccolato di Fulvio Marino è una deliziosa preparazione dolce che vi conquisterà con il suo intenso aroma di cacao e le gocce di cioccolato fondente. Questo dolce è perfetto da gustare a colazione o a merenda, magari accompagnato da una bevanda calda come latte o tè. La ricetta completa vi permetterà di preparare questa prelibatezza direttamente a casa, regalando un trionfo di golosità e piacere per il palato.

Gli ingredienti necessari per realizzare la focaccia al cioccolato di Fulvio Marino sono: 1 kg di farina 0, 200 g di uova, 350 ml di acqua, 20 g di lievito di birra, 200 g di burro, 100 g di zucchero, 40 g di cacao in polvere, 20 g di sale e 160 g di gocce di cioccolato. Questi semplici ingredienti si trasformeranno in un dolce irresistibile che conquisterà tutti i palati.

Il procedimento da seguire per preparare la focaccia al cioccolato è molto semplice. In una ciotola o nella planetaria, bisogna mescolare la farina con il cacao in polvere e aggiungere le uova sbattute, la maggior parte dell’acqua e il lievito di birra sbriciolato. Dopo circa 10 minuti, si uniscono lo zucchero, il sale e l’acqua rimasta, impastando per altri 10 minuti. Successivamente si aggiunge il burro morbido a pezzetti, lavorandolo fino a farlo assorbire completamente, e infine si incorporano le gocce di cioccolato, impastando fino a distribuirle uniformemente. L’impasto va coperto e lasciato lievitare in frigorifero per 8 ore, dopodiché si può cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-40 minuti, finché risulterà dorata e fragrante.

La focaccia al cioccolato di Fulvio Marino è un dolce che sicuramente farà la felicità di tutti i golosi. La ricetta originale e altri video delle preparazioni dello chef sono disponibili su RaiPlay, dove potrete trovare ulteriori ispirazioni culinarie per deliziare il vostro palato. Buon appetito e buona preparazione!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia al cioccolato di Fulvio Marino – MediaTurkey