I gemelli Billi ci presentano oggi una ricetta unica e deliziosa: la lasagna alla rovescia. Questo piatto si distingue per la sua presentazione originale e per l’armonioso mix di sapori che lo caratterizzano.

Per preparare la lasagna alla rovescia, avremo bisogno di diversi ingredienti, tra cui la semola, l’acqua, la carne salada, i funghi misti, il mascarpone, i pomodorini, il formaggio grattugiato, l’aglio, le erbe aromatiche e le spezie. Il procedimento inizia con la preparazione della pasta, che va stesa sottile e cotta brevemente in acqua bollente e salata. Nel frattempo, i funghi vengono trifolati in padella con olio, aglio e sale, arricchiti dalle erbe aromatiche tritate.

Successivamente, si prepara uno strato di pomodorini tagliati a metà sul fondo di una tortiera foderata con carta forno, conditi con erbe, olio, aglio, sale e zucchero di canna, e infornati a bassa temperatura. Una volta cotti e raffreddati, si alternano strati di lasagne, mascarpone, funghi trifolati, pomodorini freschi, carne salada tritata e formaggio grattugiato per tre volte.

Infine, si completa il piatto con un ultimo strato di pasta, un filo d’olio in superficie e si cuoce in forno caldo. Una volta pronta, la lasagna alla rovescia viene capovolta sul piatto da portata, pronta per essere gustata e apprezzata da tutti i commensali. Un piatto ricco di sapori intensi e avvolgenti che sicuramente conquisterà anche i palati più esigenti.

In conclusione, la lasagna alla rovescia proposta dai gemelli Billi è una versione creativa e gustosa di un classico della cucina italiana. La combinazione di ingredienti freschi e di qualità, unita alla presentazione originale, rende questo piatto un’esperienza culinaria da non perdere. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta lasagna alla rovescia di gemelli Billi – MediaTurkey