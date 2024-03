É sempre mezzogiorno | Ricetta casatiello contemporaneo di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

Il casatiello è un piatto tradizionale della Pasqua napoletana che Mauro e Mattia Improta hanno deciso di reinventare in chiave contemporanea per celebrare l’arrivo della primavera. Questa reinterpretazione della ricetta classica punta a alleggerire i sapori e sperimentare nuove combinazioni per un risultato fresco e innovativo.

Gli ingredienti necessari per realizzare il casatiello contemporaneo includono farina 00, acqua, lievito di birra, strutto, sale e pepe per l’impasto. Per il ripieno, è necessario procurarsi provolone dolce, provolone piccante, emmenthal, salame Napoli, piselli, asparagi, uova, olio extravergine di oliva e condimenti. La preparazione dell’impasto inizia con la miscelazione degli ingredienti secchi e l’aggiunta graduale dell’acqua e dello strutto. Dopo la lievitazione, si procede con la preparazione degli ingredienti del ripieno, come gli asparagi e i piselli saltati in padella.

Una volta pronti gli elementi del ripieno, l’impasto lievitato viene diviso in tre parti uguali e steso per formare i dischi da inserire nella tortiera. Il primo disco è coperto con i formaggi a dadini, il salame, gli asparagi e i piselli, per poi essere ricoperto con un altro strato di impasto e le uova con il guscio. Infine, si aggiunge l’ultimo disco di impasto tagliato con uno stampo a griglia, spennellato con uovo sbattuto e infornato a 180° per un’ora.

Il casatiello contemporaneo proposto da Mauro e Mattia Improta rappresenta una versione innovativa e creativa del classico piatto napoletano, ideale per festeggiare la stagione primaverile con un’alternativa gustosa e originale. Se siete interessati a replicare la ricetta a casa, potete trovare il video tutorial su RaiPlay per seguirne passo dopo passo la preparazione. Non vi resta che mettervi ai fornelli e deliziare il palato con questo piatto unico e saporito. Buon appetito!

