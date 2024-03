É sempre mezzogiorno | Ricetta pollo ripieno di Daniele Persegani – MediaTurkey

Le vacanze di Pasqua sono ancora lontane, ma non c’è bisogno di aspettare un’occasione speciale per deliziare il palato con un piatto prelibato come il pollo ripieno. Daniele Persegani, lo chef emiliano noto per le sue ricette gustose e semplici, ci accompagna passo dopo passo nella preparazione di questo secondo piatto sontuoso, ideale per le festività o per un pranzo speciale in famiglia.

Per preparare il pollo ripieno, avremo bisogno di un pollo intero, prosciutto cotto, ricotta, tuorli d’uovo, asparagi, formaggio grattugiato, caciotta, carota, sedano, cipolla, vino bianco, patate, aglio, salvia, rosmarino, olio, sale e pepe. Questi ingredienti promettono un mix di sapori e consistenze che delizieranno sicuramente il palato di tutti gli ospiti.

Il procedimento per preparare il ripieno è abbastanza semplice: basta mescolare il prosciutto cotto tritato finemente, il formaggio a dadini, gli asparagi a tocchetti, la ricotta, il formaggio grattugiato, sale, pepe e i tuorli d’uovo in una ciotola e lasciare il composto riposare in frigorifero. Una volta pronto, si farcisce il pollo con questa deliziosa preparazione utilizzando una sacca da pasticcere e si chiude l’apertura cucendo con ago e filo.

Successivamente, il pollo farcito viene posizionato in una teglia con carta forno e circondato da dadini di sedano, carota e cipolla, rametti di rosmarino e salvia, spicchi d’aglio. Il tutto viene condito con olio, sale e pepe e accompagnato da patate a dadoni sbollentate per due minuti in acqua salata. Dopo aver irrorato il tutto con vino bianco, si copre con carta d’alluminio e si cuoce in forno caldo per circa un’ora e mezza.

Il risultato finale è un pollo succulento e profumato, arricchito dal ripieno cremoso e dai sapori intensi delle verdure e delle spezie. Questo piatto delizioso renderà speciale qualsiasi occasione e sicuramente conquisterà il cuore e il palato di tutti i commensali.

Se desiderate seguire la preparazione passo dopo passo, potete consultare il video della ricetta di Daniele Persegani su RaiPlay. Non dimenticate di prendere nota degli ingredienti e del procedimento per poter replicare questa prelibatezza anche a casa vostra. Buon appetito!

