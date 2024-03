É sempre mezzogiorno | Ricetta risino di Primavera con cuore filante di Sergio Barzetti – MediaTurkey

Sergio Barzetti è tornato sul set di “È sempre mezzogiorno” dopo un periodo di assenza dovuto a un episodio spiacevole accaduto in diretta. Durante la sua ultima apparizione, ha chiesto scusa ai telespettatori e ha preparato uno dei suoi famosi risotti. In questa occasione, ci ha deliziato con la ricetta del risino di Primavera con cuore filante, un piatto che sicuramente conquisterà il palato di tutti gli amanti della buona cucina.

Gli ingredienti necessari per realizzare questo gustoso piatto includono riso Carnaroli, agretti, uova di Quaglia, toma piemontese, zafferano, formaggio grattugiato, burro, brodo vegetale, aceto, acqua gasata, alloro e sale. Il procedimento per preparare il risino di Primavera con cuore filante è abbastanza semplice: si inizia tostando il riso in un tegame e bagnandolo con il brodo, aggiungendo alloro e zafferano. Una volta cotto, il riso viene mantecato con formaggio grattugiato e burro, versato su una teglia e lasciato raffreddare.

Nel frattempo, si cuociono le uova di quaglia fino a renderle sode, si sbucciano e si immergono in acqua gasata e aceto. Gli agretti vengono bolliti e si formano dei risini con il riso, inserendo al centro pezzi di toma e coprendo con altro riso. Dopo un periodo di riposo in frigorifero, i risini vengono cotti in forno caldo o in padella con burro e toma. Il piatto finale è servito con un nido di agretti e le uova di quaglia, perfetto per una cena primaverile ricca di sapori e profumi.

La ricetta completa e i video delle preparazioni di “È sempre mezzogiorno” possono essere trovati su RaiPlay. Gustatevi questo delizioso risino di Primavera con cuore filante e lasciatevi incantare dalla magia della cucina di Sergio Barzetti. Buon appetito!

