A scuola di dolcezza | Ricetta zeppole di San Giuseppe fritte di Tommaso Foglia – MediaTurkey

La nuova serie di Food Network, intitolata “A scuola di dolcezza”, ha visto il pasticcere Tommaso Foglia, noto giudice di Bake Off Italia, condividere la sua ricetta per le zeppole di San Giuseppe fritte. Le zeppole sono un dolce tradizionale italiano molto popolare durante la festa di San Giuseppe.

Per preparare le zeppole servono ingredienti semplici ma gustosi: acqua, burro, sale, farina 00, uova, crema pasticcera, amarene sciroppate e zucchero a velo. Il procedimento per realizzare le zeppole inizia mettendo in una pentola l’acqua, il burro a pezzetti e il sale. Una volta che la miscela bolle e il burro si è completamente sciolto, si aggiunge la farina tutta d’un colpo e si mescola energicamente. Si continua la cottura fino a formare una crosticina sul fondo della pentola, dopodiché si trasferisce l’impasto in una ciotola o in una planetaria per farlo intiepidire. A questo punto si aggiunge un uovo alla volta, mescolando bene ogni volta.

Successivamente, l’impasto viene inserito in una sacca da pasticcere con bocchetta rigata e si creano le zeppole su un foglio di carta forno seguendo cerchi di 8 cm di diametro. Le zeppole vengono poi immerse in olio caldo a 160° e vengono fritte fino a doratura. Una volta pronte, vengono scolate su carta assorbente e spolverate con zucchero a velo. Infine, le zeppole vengono farcite con crema pasticcera e amarene sciroppate.

Questa ricetta è l’ideale per celebrare la festa di San Giuseppe in modo tradizionale e goloso. Le zeppole di San Giuseppe fritte di Tommaso Foglia sono un’autentica delizia da gustare in compagnia di amici e familiari. Un piacere per il palato e un modo perfetto per condividere momenti di dolcezza con le persone care. Buon appetito!

