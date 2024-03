Giusina in cucina | Ricetta biscotti accene di Alimena di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Nelle ultime puntate della serie televisiva di Food Network intitolata “Giusina in cucina”, la giornalista e appassionata di cucina Giusina Battaglia ha condiviso con il pubblico la sua personale ricetta dei biscotti accene di Alimena, un dolce tradizionale siciliano. Questi biscotti sono ideali da gustare in qualsiasi momento della giornata, magari accompagnati da una tazza di tè o caffè per completare il piacere del loro sapore unico.

Durante la trasmissione, Giusina ha rivelato tutti i segreti per preparare questi deliziosi dolci in maniera semplice e casalinga, rendendo accessibile la ricetta a tutti gli spettatori. Gli ingredienti necessari per la realizzazione dei biscotti accene di Alimena sono facilmente reperibili e il procedimento per la preparazione è alla portata di chiunque desideri cimentarsi in questa esperienza culinaria.

Per poter creare i biscotti accene di Alimena in casa, sarà necessario procurarsi 500 grammi di farina 00, 180 grammi di zucchero, 125 grammi di strutto, 125 ml di latte, 2 uova e 7 grammi di ammoniaca per dolci. Per la preparazione della glassa, occorreranno 250 grammi di zucchero a velo, acqua, 2 cucchiai di succo di limone e 2 albumi. Tutti gli ingredienti sono fondamentali per ottenere il risultato finale desiderato e soddisfare il palato con la bontà di questi dolci tipici siciliani.

Il procedimento per la preparazione dei biscotti accene di Alimena prevede di mescolare in una ciotola la farina, le uova, lo strutto e lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungendo lo zucchero, l’ammoniaca per dolci e il latte, si continuerà a lavorare l’impasto fino a renderlo omogeneo. Dopo aver avvolto il panetto nella pellicola, si lascia riposare in frigorifero per un’ora per permettere agli aromi di amalgamarsi al meglio.

Successivamente, si preleva un po’ di impasto alla volta e si dà forma ai biscotti, creando dei serpentelli spessi circa 2 centimetri e lunghi circa 10 centimetri, simili a ferri di cavallo. I biscotti vengono poi disposti su una teglia con carta forno e infornati in forno caldo e statico a 180° per circa 25 minuti, fino a quando risulteranno dorati e fragranti.

Per la preparazione della glassa, si lavorano gli albumi con lo zucchero a velo e il succo di limone, aggiungendo acqua finché si raggiunge la consistenza desiderata. Immergendo la superficie dei biscotti nella glassa e spolverando con zuccherini colorati, si completerà la preparazione dei biscotti accene di Alimena, pronti per essere gustati e condivisi con amici e familiari. Questa ricetta è solo una delle tante proposte da Giusina Battaglia, disponibili nel suo nuovo libro e sul suo sito web dedicato alla cucina e alle tradizioni siciliane.

Non perdete le prossime puntate di “Giusina in cucina” su Food Network, per scoprire altre deliziose ricette della tradizione siciliana e non solo. Un invito a lasciarsi tentare dalla bontà e dalla genuinità dei piatti proposti da Giusina Battaglia, per un’esperienza culinaria unica e appagante. Buon appetito a tutti gli appassionati di cucina e tradizioni culinarie!

