La cucina delle monache | Ricetta ciaramicola – MediaTurkey

Il programma televisivo culinario “La cucina delle monache” ha recentemente condiviso una ricetta tradizionale molto apprezzata: la ciaramicola. In questa puntata, quattro giovani suore hanno dimostrato le loro abilità culinarie preparando questo dolce su Food Network.

La ciaramicola richiede alcuni ingredienti fondamentali per la sua realizzazione, tra cui la farina 00, le uova, lo zucchero semolato, il burro, l’alchermes, il lievito per dolci, la scorza di arancia grattugiata, gli albumi, lo zucchero a velo e dei diavoletti colorati per la decorazione. Questa lista di ingredienti si rivela essenziale per ottenere il giusto equilibrio di sapori e consistenza nel dolce finale.

Il procedimento per preparare la ciaramicola è piuttosto semplice ma richiede attenzione ai dettagli. Innanzitutto, è necessario montare le uova con lo zucchero fino a renderle chiare e spumose. Successivamente, si aggiunge l’alchermes e il burro fuso, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti. La farina setacciata con il lievito e la scorza di arancia vengono incorporati delicatamente all’impasto. Una volta pronto, l’impasto viene versato in uno stampo da ciambella e infornato a 180°C per circa 45 minuti. Per la copertura, si prepara una meringa montando gli albumi a neve e aggiungendo lo zucchero, per ottenere una consistenza soda. Infine, la meringa viene spalmata sulla ciambella e decorata con i diavoletti colorati per un tocco finale di allegria.

Questa ricetta è stata condivisa nel contesto del programma “La cucina delle monache”, dove le suore hanno mostrato come una tradizione culinaria possa essere tramandata con passione e dedizione nel tempo. Preparare la ciaramicola seguendo questi passaggi dettagliati vi permetterà di gustare un dolce autentico e ricco di storia, da condividere con i vostri cari in un momento di convivialità e dolcezza. Non resta che mettersi all’opera e deliziarsi con questa prelibatezza. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: La cucina delle monache | Ricetta ciaramicola – MediaTurkey