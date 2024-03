É sempre mezzogiorno | Ricetta tortelli al mascarpone di Alessandra Spisni – MediaTurkey

Nel cuore della cucina italiana, ogni giorno è un’occasione per scoprire nuove delizie culinarie. Oggi vi presentiamo la ricetta dei tortelli al mascarpone ideati da Alessandra Spisni, un primo piatto che saprà conquistarvi fin dal primo assaggio.

Per preparare i tortelli al mascarpone avrete bisogno di alcuni ingredienti fondamentali: farina 00, uova, mascarpone, mozzarella di bufala, stracchino, sale e pepe. Questi elementi si uniranno armoniosamente per creare un piatto ricco di sapori e profumi che vi delizierà.

Il condimento per i tortelli richiederà l’utilizzo di pomodori freschi, burro, aglio e basilico, ingredienti che si sposano perfettamente con il gusto cremoso e avvolgente del mascarpone.

Per dare vita ai vostri tortelli al mascarpone, iniziate preparando la pasta all’uovo, mescolando la farina con le uova fino a ottenere un impasto omogeneo. Lasciate riposare la pasta per un po’ di tempo, avvolta nella pellicola, in modo che possa prendere consistenza e facilitare la lavorazione.

Nel frattempo, dedicatevi al ripieno dei tortelli, unendo mascarpone, stracchino e mozzarella tritata finemente. Stendete la pasta e ritagliate dei quadratoni che andranno farciti con il composto preparato. Chiudete i tortelli formando prima un triangolo e poi un tortellone, sigillando bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

Il condimento per i tortelli prevede l’uso di aglio, pomodori freschi a dadini, burro e basilico, che conferiranno al piatto un sapore autentico e genuino. Lessate i tortelli in acqua salata per pochi minuti e conditeli direttamente nella ciotola con il pomodoro, mescolando delicatamente e aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua di cottura per rendere il condimento più cremoso.

I vostri tortelli al mascarpone sono pronti per essere serviti e gustati in tutta la loro squisita bontà. Seguite passo dopo passo la preparazione di questa ricetta su RaiPlay, per immergervi completamente nella magia della cucina italiana e apprezzare appieno la maestria di Alessandra Spisni.

In conclusione, lasciatevi incantare dalla magia culinaria che si cela dietro ai tortelli al mascarpone, un piatto che incarna il meglio della tradizione italiana e che saprà conquistare il vostro palato con la sua bontà e la sua semplicità. Buon appetito!

