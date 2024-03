É sempre mezzogiorno | Ricetta nidi di rondine di zia Cri – MediaTurkey

Manca poco alla Pasqua e in cucina si preparano le ricette tradizionali a base di uova e cioccolato. Zia Cri, ad esempio, utilizza le uova per realizzare un gustoso piatto di pasta all’uovo chiamato nidi di rondine. Questa ricetta è particolarmente apprezzata per il suo sapore ricco e invitante che conquista il palato di chiunque lo assaggi.

Per preparare i nidi di rondine di zia Cri occorrono diversi ingredienti, tra cui farina, semola, uova, burro, prosciutto cotto, formaggio fontina, zucchine, latte, noce moscata, olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sale, pepe e formaggio grattugiato. Il procedimento per realizzare questo piatto inizia con la preparazione della pasta all’uovo, mescolando la farina, la semola e le uova fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Una volta ottenuta la sfoglia sottile, si ritagliano delle strisce lunghe che vengono sbollentate in acqua salata e lasciate asciugare. Successivamente si spalma su ogni striscia di pasta la besciamella, il prosciutto cotto, il formaggio fontina a fette, le zucchine rosolate in padella, e del formaggio grattugiato. Si arrotola la sfoglia sul ripieno e si lascia riposare in frigorifero.

Dopo il riposo, si taglia il rotolo a fette e si dispongono le girelle in una pirofila con uno strato di besciamella. Si coprono con altra besciamella, salsa di pomodoro e formaggio grattugiato, per poi infornare a 180° per circa 20 minuti. I nidi di rondine di zia Cri sono pronti per essere gustati e sicuramente faranno felici tutti i commensali.

Se volete provare questa deliziosa ricetta, potete trovare i video delle trasmissioni di zia Cri su RaiPlay.

