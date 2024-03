É sempre mezzogiorno | Ricetta schiacciata toscana di Pasqua di Fulvio Marino – MediaTurkey

La Pasqua è un momento speciale in cucina, in cui i lievitati assumono un significato simbolico e tradizionale. Fulvio Marino, esperto di cucina, ci propone una ricetta tipica della tradizione culinaria toscana: la schiacciata toscana di Pasqua, perfetta da gustare durante il pic nic di Pasquetta. Vediamo insieme come prepararla.

Gli ingredienti necessari per realizzare questa squisita schiacciata sono: 1 kg di farina tipo 0, 20 g di lievito di birra, 150 ml di acqua, 150 ml di succo d’arancia, 140 g di zucchero, 220 g di uova, 300 g di burro, 2 g di anice, 10 ml di liquore all’arancia, 20 g di sale e un uovo per spennellare la superficie.

Il procedimento per preparare la schiacciata toscana di Pasqua è piuttosto semplice: iniziate mettendo la farina in una ciotola insieme alle uova, all’acqua e parte del succo d’arancia grattugiata, e iniziate ad impastare. Aggiungete il lievito di birra fresco sbriciolato e l’acqua restante, e continuate ad impastare. Aggiungete lo zucchero, il sale e il succo d’arancia rimasto, e lavorate l’impasto per alcuni minuti.

La schiacciata toscana di Pasqua proposta da Fulvio Marino è un dolce lievitato tradizionale che porterà in tavola i sapori autentici della Pasqua toscana. Perfetta da gustare in compagnia durante il pic nic di Pasquetta, questa delizia culinaria sarà apprezzata da tutti i commensali.

Per seguire passo dopo passo la preparazione di questo dolce pasquale, vi consigliamo di guardare il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Con le indicazioni dettagliate fornite da Fulvio Marino, sarete in grado di preparare la schiacciata toscana di Pasqua in modo impeccabile. Buon appetito e buona Pasqua a tutti!

