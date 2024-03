É sempre mezzogiorno | Ricetta torta Pasqualina di Ivano Ricchebono – MediaTurkey

Nel corso di una puntata di “É sempre mezzogiorno”, lo chef sicuro di sé Ivano Ricchebono ha finalmente acconsentito alle pressanti richieste della conduttrice e ha svelato la sua ricetta per la torta Pasqualina, un piatto tradizionale della Pasqua ligure che si è diffuso in tutta Italia. Questa gustosa torta è composta da una serie di ingredienti che includono farina 00, farina manitoba, olio, acqua, carciofi spinosi, bietole, prescinseua, funghi secchi, uova, formaggio grattugiato, cipolla, aglio, pinoli, maggiorana, burro, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Per la preparazione del ripieno, è necessario iniziare tagliando le bietole fresche a pezzettini e sbollentandole in acqua. Dopo averle scolate e strizzate, tritatele finemente e fatele soffriggere in padella con olio, burro e aglio. Successivamente, pulite e tagliate a spicchi i carciofi, stufateli in padella con olio e aglio, tritateli e mescolateli in una ciotola con i funghi ammollati, i pinoli e il formaggio grattugiato. Aggiustate di sale e pepe e mescolate bene il composto.

Per la preparazione della sfoglia, impastate insieme le due tipologie di farina con acqua e un filo d’olio fino ad ottenere una pasta soda e liscia. Dopo aver fatto riposare l’impasto per almeno 30 minuti, stendetelo sottile con un mattarello e foderate una tortiera con la sfoglia. Distribuite il composto di bietole e carciofi sulla base, aggiungete la crema di prescinseua mescolata al formaggio grattugiato e alle uova, coprite con un altro disco di sfoglia, sigillate bene i bordi e spennellate con olio.

Infornate la torta Pasqualina a 180°C per circa un’ora, fino a quando risulterà dorata e croccante. Potete servirla sia calda che a temperatura ambiente, magari accompagnata da una fresca insalata di stagione. La ricetta di Ivano Ricchebono vi farà assaporare il genuino gusto della Pasqua ligure e vi conquisterà con la sua bontà e semplicità. Se volete scoprire altre prelibatezze della cucina italiana, potete trovare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Buon appetito!

