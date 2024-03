É sempre mezzogiorno | Ricetta torta uovo al cioccolato di Sal De Riso – MediaTurkey

In una nuova puntata del programma televisivo, il famoso pasticcere Sal De Riso ha presentato una golosa ricetta per la Pasqua: la torta uovo al cioccolato. Questo dolce, dedicato a una piccola fan di soli 7 anni di nome Matilde, promette di conquistare i palati di tutti grazie alla sua bontà e originalità. La preparazione di questo dessert richiede l’utilizzo di diversi ingredienti che si combinano sapientemente per creare un mix di sapori unico e irresistibile. Si inizia con la preparazione della bagna all’arancia e della crema cioccolato e arachidi, che formeranno l’inserto a forma di uovo della torta.

Successivamente, si passa alla crema bavarese al cioccolato che ricoprirà l’inserto e verrà arricchita con fette di colomba inzuppate nella bagna all’arancia. Infine, si prepara la glassa che sarà versata sopra la torta per renderla ancora più golosa e invitante. Il procedimento dettagliato richiede un po’ di pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente all’altezza delle aspettative. La torta uovo al cioccolato di Sal De Riso si distingue non solo per il suo sapore irresistibile ma anche per il suo aspetto visivo sorprendente, perfetto per occasioni speciali come la Pasqua o i compleanni.

Per chi volesse provare a replicare questa delizia in casa, è consigliabile guardare il video della ricetta su RaiPlay per seguire passo dopo passo le istruzioni del celebre pasticcere. Una volta pronta, la torta potrà sorprendere gli ospiti con il suo gusto avvolgente e la sua presentazione originale. In conclusione, la torta uovo al cioccolato di Sal De Riso dimostra che anche un dolce può essere considerato un’opera d’arte, capace di emozionare e deliziare chiunque lo assaggi. Non resta che mettersi ai fornelli e lasciarsi conquistare dai sapori avvolgenti di questo dessert pasquale davvero speciale. Buon appetito!

