La Top 5 dei marcatori della storia del Cagliari in Serie A

Uno dei club che hanno fatto la storia della Serie A è senz’altro il Cagliari. La squadra sarda infatti, nel corso delle sue innumerevoli partecipazioni al massimo campionato italiano, non solo ha vinto lo Scudetto ma è stata anche in grado di far emergere alcuni indiscutibili campioni nostrani o stranieri, che hanno saputo accendere la fiamma della passione per il calcio.

Nella gloriosa e importante storia di questo club, per esempio, alcuni attaccanti hanno saputo mantenere un rendimento straordinario all’interno delle gare di campionato, segnalandosi come giocatori ormai storici e importantissimi per la divisa sarda. Ecco quindi chi sono i 5 migliori marcatori della storia del Cagliari tenendo conto delle partite e delle stagioni disputate in Serie A.

5. Roberto Muzzi – 41 gol (1994-1997, 1998-1999)

Roberto Muzzi apre la nostra classifica con 41 gol segnati in Serie A. Ha giocato con il Cagliari in due periodi distinti: il primo dal 1994 al 1997 e il secondo nella stagione 1998-1999. Attaccante rapido e tecnico, Muzzi ha conquistato i tifosi con le sue prestazioni grintose e il suo fiuto del gol, risultando spesso decisivo nei momenti cruciali delle partite.

4. David Suazo – 44 gol (1999-2000, 2004-2007)

David Suazo si posiziona al quarto posto con 44 gol. L’attaccante honduregno ha vissuto il suo momento di gloria con il Cagliari soprattutto tra il 2004 e il 2007, dopo una prima breve apparizione nella stagione 1999-2000. Con la sua straordinaria velocità e forza fisica, Suazo è stato una minaccia costante per le difese avversarie, guadagnandosi il soprannome di “La Pantera”.

3. Luís Oliveira – 45 gol (1992-1996, 1999-2000)

Sul terzo gradino del podio troviamo Luís Oliveira, autore di 45 gol con la maglia del Cagliari. Il belga, di origini angolane, ha avuto due periodi distinti al Cagliari: il primo dal 1992 al 1996 e il secondo nella stagione 1999-2000. Con la sua velocità e il suo fiuto per il gol, Oliveira è diventato uno dei beniamini del pubblico rossoblù, contribuendo significativamente alle sorti della squadra durante la sua permanenza.

2. João Pedro – 71 gol (2014-2022)

Il secondo posto è occupato da João Pedro, che ha indossato la maglia del Cagliari dal 2014 al 2022. Con 71 gol in Serie A l’italo-brasiliano ha dimostrato una costanza impressionante nel corso degli anni. João Pedro si è rivelato fondamentale per il Cagliari, grazie alla sua capacità di giocare sia da trequartista che da attaccante puro, rendendolo un giocatore versatile e indispensabile per la squadra.

1. Luigi Riva – 156 gol (1963-1977)

Al primo posto, con un distacco abissale, troviamo Luigi Riva, conosciuto affettuosamente come “Rombo di Tuono”. Arrivato al Cagliari nel 1963, Riva ha trascorso 14 stagioni con la maglia rossoblù, diventando una leggenda vivente. Con 156 gol segnati in Serie A, è il miglior marcatore di sempre del club. La sua straordinaria carriera culminò con la conquista dello storico scudetto nel 1970, anno in cui fu anche il capocannoniere del campionato. Riva non è solo un eroe per il Cagliari, ma una vera icona del calcio italiano.