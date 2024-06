Quali sono gli oggetti per arredare il giardino

Il giardino è una zona della casa estremamente importante, che chi ha la fortuna di possedere deve curare minuziosamente in ogni singolo dettaglio. D’altro canto, questo angolo dell’abitazione offre infinite opportunità per esprimere la propria creatività, creare uno spazio che sia al tempo stesso accogliente e funzionale e renderlo realmente un oasi di benessere e relax.

La voglia di rilassarsi in giardino è insita in un vasto numero di italiani, che hanno il compito di scegliere tutti quegli oggetti utili per renderlo bello alla vista ed effettivamente funzionale a tale scopo. Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo quali sono quegli oggetti che non possono assolutamente mancare nel vostro giardino, cercando di fornire alcuni utili consigli per la scelta.

Panchine

Per definirsi tale, nel giardino di casa vostra non possono mancare le panchine. Esse, infatti, sono fondamentali per rilassarsi ammirando il paesaggio circostante, regalando momenti in cui poter ritemprare anima e mente al termine, magari, di una giornata lavorativa particolarmente impegnativa. Esistono svariate tipologie di panchine da giardino, diversificate anche in base alla tipologia dell’ambiente circostante.

Tra le più amate spiccano quelle in legno, un grande classico dell’arredamento del giardino e in grado di integrarsi perfettamente con l’ambiente naturale. Una panchina in legno creata con materiali come l’acacia e il cedro, ad esempio, richiede una manutenzione minima, dato che può essere lasciata nel suo “stato naturale” o, eventualmente, verniciata per dare un tocco di modernità.

Molto utilizzate anche le panchine in plastica, amate per la loro facilità di utilizzo e pulizia. Le panchine in plastica sono disponibili in un numero plurimo di colori e stili, utili per dare maggior brio al proprio giardino. Molto in voga anche le panchine di metallo, soprattutto nelle varianti in ferro battuto e alluminio: le prime offrono un tocco “vintage” al proprio giardino, mentre le seconde sono particolarmente resistenti alla ruggine.

Tavoli e sedie

Se le dimensioni lo consentono, in un giardino non può mai mancare una tavola. D’altro canto un pranzo o una cena all’aperto, in particolar modo nel periodo della “bella stagione”, sono un grande “must” per il giardino di casa. E la scelta dei tavoli, e delle relative sedie, risulta assai importante in base alle caratteristiche del nostro giardino, cercando di migliorare il colpo d’occhio che lo stesso è in grado di offrire.

Esistono varie opportunità per creare un giardino “accogliente”. Una molto in voga è, senza alcun dubbio, il tavolo in rattan sintetico, che dona un aspetto elegante ed è in grado di resistere agli agenti atmosferici. Al pari delle panchine, poi, si possono scegliere tavoli e sedie in legno, che sono in grado di donare un aspetto accogliente e naturale al giardino, oppure di metallo, che offrono la possibilità di poter decorare individualmente in base al proprio giardino.

Vasi e fioriere

Per donare un aspetto ancor più naturale al proprio giardino, vi consigliamo di arricchirlo con la presenza di vasi e fioriere. Grazie a essi, infatti, donerete maggior vivacità e vivibilità al vostro giardino, creando una sorta di “piccola oasi” botanica all’interno del medesimo. Nei vasi e nelle fioriere possono essere coltivate una vasta gamma di fiori e piante, mediante l’utilizzo di vasi in terracotta (donano un tocco rustico e naturale), ceramica (ideali per creare punti focali nel giardino) o plastica (economici e facili da gestire).

Illuminazione

Un altro aspetto di rilevante importanza del giardino è l’illuminazione, indispensabile per creare la giusta atmosfera al calar del sole. L’illuminazione è fondamentale per rendere ulteriormente accogliente il proprio giardino, fornire un tocco magico alle serate in compagnia degli affetti più cari. Gli oggetti maggiormente utilizzati sono le lanterne e le lampade solari: le prime offrono un tocco magico e romantico, mentre le seconde servono a rendere maggiormente visibile il nostro giardino o alcuni aspetti dello stesso.