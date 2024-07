Basilico e foglie marroni: come risolvere

Può succedere che le foglie di basilico possano diventare marroni: partiamo da un presupposto importante non si tratta di una pianta facile da coltivare e infatti richiede tante attenzione. Un problema come questo può essere causato da diversi fattori e per questo motivo è bene conoscere quelle che sono le cause e combatterle.

Tanto per cominciare, l’irrigazione gioca un ruolo importante per la sua salute, è importante tenere sempre il terreno umido ma non fradicio e non finisce qua, quando il basilico riceve troppa acqua, le radici possono iniziare a marcire e da li può nascere un problema davvero molto serio che arriva a danneggiare la pianta e infatti le foglie si ingialliscono e poi diventano marroni. Nel caso contrario se l’irrigazione è insufficiente si può arrivare anche ad uno stress fisico per la pianta, il basilico deve sempre ricevere acqua, altrimenti le foglie possono diventare marroni e amare.

Altro particolare a cui prestare attenzione è l’esposizione alla luce solare, il basilico ha sempre bisogno di luce solare perchè possa crescere sano e rigoglioso, senza luce la pianta può soffrire e mostrare segni di stress. Nel caso in cui il basilico si trova all’interno è bene posizionarlo in un luogo dove abbia luce per almeno sei ore, in caso contrario le foglie possono ingiallirsi e arricciarsi con una crescita sbagliata della pianta.

Per finire un altro motivo potrebbe essere collegato ai parassiti e alle malattie fungine: in questo caso i parassiti più comuni sono afidi, acari, tripidi e mosche bianche. Insetti che succhiano la linfa e causano macchie gialle o marroni sulle foglie. Per quello che concerne le malattie invece come il fusarium e il verticillium, sono particolarmente dannose per il basilico: si può rischiare l’imbrunimento delle foglie fino ad un problema letale per la pianta stessa.