Google vuole comprare wiz: cifra da capogiro

Ebbene si, le notizie non lasciano spazio a nessun tipo di dubbio, Google, secondo le notizie riportate da Wall Street Journal sta trattando per l’acquisto di Wiz, start-up che si occupa di sicurezza . Una trattativa che se andasse importo, dovrebbe riuscire per una cifra pari a 23 miliardi di dollari, una cifra da vero record che andrebbe a doppiare i 12,5 miliardi con cui è stata comprata la Motorola Mobility nel 2012.

Si tratta di qualcosa di importante specialmente se si tiene conto del fatto che Google ha intenzione di espandersi nel settore della sicurezza informatica, lo stesso che è in crescita negli ultimi anni. Per quello che concerne Wiz, è stata fondata nel 2020 in Israele e al momento è tra le più ricche start-up che si occupano di intelligenza artificiale, ha chiuso il 2023 con un fatturato di circa 350 milioni di dollari.

Secondi le indiscrezioni che si leggono sul giornale: “L’operazione Wiz, che lavora per realtà come Morgan Stanley, Bmw o Slack, serve soprattutto per potenziare il suo cloud computing, in un settore che vede Google rincorrere i servizi di Amazon e di Microsoft”. Ad ogni modo queste trattative sono guidate dall’amministratore delegato di Google Cloud Thomas Kurian che sta cercando di trovare un punto di connessione tra i servizi di Google le aziende che usano Wiz. Se l’acquisizione dovesse andare in porto si potrebbero garantire maggiori standard di sicurezza verso i proprio clienti.