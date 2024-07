L’albume fa davvero bene? Risponde la nutrizionista

E’ vero che mangiare solo l’albume dell’uovo fa bene? Partiamo da un presupposto, le uova sono uno degli ingredienti più usati in cucina e delle volte anche uno dei più sprecati, quando ci si trova a preparare una ricetta per cui serve solo il tuorlo, l’albume si getta. Ebbene non ci sta nulla di più sbagliato.

“Contiene proteine altamente biodisponibili, cioè facilmente assimilabili dall’organismo, coinvolte in tutta una serie di funzioni, tra cui quelle metaboliche” dice Valentina Galiazzo, biologa nutrizionista, specialista in biochimica clinica che poi spiega i tre motivi per cui consumare l’albume fa davvero bene e sono:

1. Contrasta l’invecchiamento: al suo interno ci sono delle proteine che aiutano a contrastare la perdita della massa magra che si ottiene con l’età che avanza e poi al suo interno ci sta anche l’albumina che è una proteina fondamentale per l’organismo e agisce come un vero e proprio antiossidante.

2. Aiuta a rimanere in forma: la parte bianca dell’uovo è una fonte di vitamina B2, una sostanza che di fatto favorisce il metabolismo di grassi e carboidrati e proteine e aiuta a contrastare l’aumento di peso, per capirci quando si mangia il bianco dell’uovo si assicura al nostro corpo una perfetta sazietà.

3. Fa bene al cuore: l’albume è privo di grassi e colesterolo che di fatto sono i nemici della salute del cuore e delle arterie, la nutrizionista ha poi spiegato: “Apporta in particolare potassio e magnesio, che aiutano a eliminare il sodio in eccesso, a rilassare i vasi sanguigni e a ridurre il rischio di pressione alta”.