Quali sono i cibi che aiutano a combattere la cattiva circolazione

La cattiva circolazione è un problema che riguarda fin troppe persone, si manifesta con gambe pesanti, piedi e caviglie gonfie e può essere legato a qualsiasi tipo di fattore, anche a più di uno. Quello che conta infatti sono anche le abitudini quotidiane, in linea di massima chi soffre di questo problema ha una vita sedentaria o sta per molte ore al giorno in piedi o a qualche chilo di troppo.

“Seguire una dieta bilanciata e correggere alcune abitudini sbagliate può aiutare a ridurre i fastidi. Mettere in tavola piatti e menù poveri di fibre ad esempio rende più pigro l’intestino e ostacola l’eliminazione delle scorie e delle sostanze di scarto che accumulandosi nell’organismo favoriscono il gonfiore. In più i cibi che garantiscono un maggiore contenuto di fibre, come la verdura e la frutta, sono anche quelli che offrono tantissime altre sostanze alleate della circolazione tra cui l’acqua, i sali minerali e gli antiossidanti” queste le parole della nutrizionista Nicoletta Bocchino.

Ad ogni modo per poterla contrastare è bene cominciare dalla colazione e magari prediligere la frutta fresca con dei frutti di colore rosso, come: fragole, frutti di bosco o quelli blu-viola come: mirtilli, prugne e cosi via. Magari da abbinare allo yogurt o ai cereali. Poi si prosegue con il pranzo, la cosa importante è evitare gli affettati, salumi e formaggi e se proprio si deve accompagnarli alla verdura cruda, visto che i vegetali sono ricchi di liquidi. Poi la cosa ideale è la carne bianca magra, di tacchino o di pollo o il pesce con erbe aromatiche e cosi via.

Per la cena, infine il consiglio è quello di mangiare legumi che sono antinfiammatori insieme con la pasta integrale e magari una insalata di verdure come spinaci e cosi via.