Cioccolato in estate: ecco perchè mangiarlo

Tante volte si pensa che il cioccolato sia un alimento da consumare solo nel periodo di freddo o comunque nei mesi invernali, ebbene, non ci sta nulla di più sbagliato. Gli esperti non hanno dubbi ad ammettere che anche l’estate è un periodo ottimo per consumarlo e per quattro motivi da tenere a mente, che sono:

Fa bene alla circolazione: in estate si soffre in misura maggiore della pesantezza delle gambe e anche del gonfiore, il cioccolato specialmente quello fondente e extrafondente non fa altro che garantire un vero e proprio boost di antiossidanti, senza contare la presenza di polifenoli che aiutano anche la circolazione sanguigna. Il modo migliore per abbinarlo è con la frutta secca come ad esempio le noci che hanno anche una azione antinfiammatoria.

Contrasta gli sbalzi di pressione: all’interno del cioccolato ci sono tanti acidi grassi saturi tra cui lo stearico che fa benissimo alla pressione sanguigna, è perfetto nel momento di cali pressori per le temperature elevate, li contrasta e di molto.

Riduce lo stress ossidativo: “Sempre i flavonoidi insieme al selenio e alla quercetina di cui è anche fonte, agiscono come delle vere e proprie sostanze antiage, utili ad esempio per proteggere la pelle dai danni dell’esposizione al sole. L’acido ascorbico di cui è anche fonte è un ottimo alleato contro le macchie e il fotoinvecchiamento” conferma l’esperta.

Aiuta a vincere la fiacca: per finire in questo periodo di grande caldo è perfetto per contrastare la stanchezza perchè al suo interno ha minerali e oligoelementi come lo zinco e il rame che sostengono il sistema nervoso e poi anche elementi anti spossatezza come il magnesio, il fosforo e il manganese.