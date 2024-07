Diserbante fai da te: come pulire il giardino

Curare i nostri giardini è davvero importate e per farlo molto spesso vengono utilizzate delle soluzioni rapide che però portano un impatto negativo sull’ambiente e sulla nostra salute, quello che forse non tutti sanno è che ci sono delle alternative naturali che non solo sono efficaci, ma proteggono anche l’ecosistema e sono economiche da preparare.

Un valido esempio da prendere in considerazione è quello di unire:

Acqua

sale

aceto

Si tratta di componenti reperibili ovunque e nella maggior parte dei casi anche presenti nelle nostre case, l’aceto in particolare ha delle proprietà acide e letali perfette per le erbacce del giardino ma innocue per l’ambiente.

Ecco i passaggi da tenere a mente: si misurano 5 litri d’acqua e si portano in ebollizione poi si aggiunge 1 chilo di sale e si mescola fino a che non si scioglie del tutto, è un passaggio cruciale per fare in modo che il sale venga ben distribuito, poi si unisce 1 litro e mezzo di aceto grazie al quale si accelera la disidratazione delle erbacce e alla fine si mescola tutto per avere una soluzione omogenea. Infine, lasciare raffreddare il composto prima di procedere all’applicazione.

Per l’applicazione si deve prima fare la rimozione delle erbacce più grandi e robuste e per farlo è bene avere dei guanti da giardinaggio e strumenti adeguati come un estirpatore per evitare danni alle mani e alle ginocchia. Cosi si prepara il terreno e poi si usa il diserbante da fare penetrare in modo efficace nelle radici delle erbacce che sono rimaste.

Una volta che è stata preparata l’area quello che si deve fare è riempire uno spruzzino a pressione con all’interno la soluzione di diserbante e applicarlo sulle erbacce in modo diretto, importante che il tutto venga fatto in una giornata di sole e se è possibile accettarsi che i giorni successivi non piova, cosi da evitare che il diserbante possa essere diluito con una conseguente mancanza di efficacia.