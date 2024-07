Google parla anche il dialetto ligure

Google si sta specializzando sempre di più e ha iniziato a tirare fuori tra le sue opzioni da traduttore anche quella per il dialetto ligure, cosi come scrive il Sole 24 Ore, dopo le 24 lingue aggiunte tramite l’intelligenza artificiale è arrivata anche quella ligure.

Per poterne avere la prova non si deve fare altro che portare avanti un test e quindi scegliere la lingue italiana e poi vicino il dialetto in cui si vuole fare la traduzione, ci sono: il dialetto lombardo, il friulano, il siciliano e il napoletano, fra gli altri. Le scelte liguri di traduzione di Google sembrano prediligere il genovese stretto, per ora solo scritto, ma presto sarà possibile ascoltarne anche l’esatta pronuncia.

Insomma davvero un grande passo in avanti specialmente se si tiene conto del fatto che il dialetto è patrimonio delle tradizioni, lo stesso che con il passare del tempo sta perdendosi ma che dovrebbe sempre essere conservato non solo nel cuore ma anche nel patrimonio dell’Italia.

Secondo il Sole 24 ore: “sono circa 614 milioni le persone di “parlanti” interessate da questa nuova introduzione. E considerando quanti sono i liguri “sparsi” per il mondo, si tratta di un ritorno alle origini che per molti è un regalo prezioso, magari per capire quello che i propri nonni, emigrati, dicevano in casa e non si è mai saputo esattamente cosa volesse dire”.