Vasi che macchiano i terrazzi? Ecco come risolvere

Parliamoci chiaro, avere piante sul balcone è una cosa che amiamo tutti quanti, ma delle volte la loro presenza non fa altro che portare degli aloni sul pavimento, aloni che non solo sono difficili da togliere ma sono anche antiestetici. Per questo motivo è necessario capire come fare per eliminarli.

Bicarbonato di sodio: è un eccellente alleato che sembra essere perfetto per le macchie anche quelle più ostinate grazie alle proprietà abrasive lievi che lo rendono ideale per pulire senza graffiare il pavimento. Basta mettere tre cucchiai del prodotto con un poco di acqua e poi mettere la miscela sull’alone e lasciarla agire per 30 minuti, inseguito con una spugna umida trattare la zona e con poco sforzo tutto dovrebbe scomparire.

Aceto bianco: ingrediente anche miracoloso che elimina le macchie dal pavimento, ha una azione perfetta che fa in modo che i residue calcarei possano essere eliminati neutralizzando anche quelli che sono gli odori sgradevoli. E quindi che cosa fare:

Diluire l’aceto bianco con acqua in un rapporto di uno a tre e versa la soluzione in una bottiglia spray.

Spruzzare abbondantemente sulla macchia e lascia agire per alcuni minuti.

Prendere una spazzola a setole morbide o una scopa e inizia a strofinare l’area trattata.

Poi lavare tutto con l’acqua.