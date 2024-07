whatsApp introduce i preferiti: di cosa si tratta?

Non ci sono dubbi sul fatto che WhatsApp sia l’app di messagistica istantanea più utilizzata al mondo e per questo motivo sempre pronta a nuovi aggiornamenti e novità che possano in qualche modo aiutare gli utenti a migliorarsi.

Ad esempio, forse non tutti lo sanno ma da poco è stata inserita l’opzione Preferiti, una funzione in fase di rilascio che sarà disponibile da qui a poche settimane per tutti quanti e che di fatto permette di organizzare e accedere alle chat ai gruppi sia nella scheda Chat che in quella Chiamate.

Quello che si deve fare è selezionare il filtro Preferiti nella schermata delle chat o in quella delle chiamate e scegliere i contatti o i gruppi che si devono aggiungere, poi appariranno nella lista e ci sarà l’accesso facile alle conversazioni.

E non finisce qua, tramite questa funzione è anche possibile tenere traccia di quelle che sono le conversazioni più rilevanti come quelle tra: familiari, amici, colleghi e cosi via, per riuscire ad accedere in modo veloce senza dovere cercare tra le altre chat.

Insomma non resta altro che provare e vedere come potrà andare questa novità,siamo certi che quanto prima diventerà un punto a favore di tutti gli utenti che si abitueranno a questo cambiamento.