Google Ads: che cos’è e perché è importante

Google Ads consiste in una piattaforma di pubblicità che si svolge su internet e che è stata sviluppata e portata avanti da Google. Attraverso Google Ads, le aziende hanno l’opportunità di promuovere prodotti e servizi tramite degli annunci pubblicitari. Questi sono molto importanti, perché hanno ampia diffusione, visto che sono visualizzati non soltanto su Google o su YouTube, per esempio, ma anche su siti web partner. Le origini di Google Ads risalgono al 2000, quando però si chiamava ancora Google Adwords. Nel 2018 il colosso di Mountain View le ha cambiato nome, chiamandola Google Ads.

Quali sono i componenti più importanti di Google Ads

Rivolgersi ad un’agenzia Google Ads è molto importante se si vogliono ottimizzare i risultati della pubblicità online. Areaseb, per esempio, è un’agenzia che è nata nel 2005 come una divisione di una società dedicata alla consulenza aziendale. Da quel momento ha attraversato una notevole evoluzione, affermandosi con numerosi servizi, che vanno dalla realizzazione di siti web all’adozione di strategie SEO e di marketing, dalla link building alla pubblicità online.

Fra i componenti fondamentali di Google Ads bisogna segnalare sicuramente le campagne di ricerca. Si tratta degli annunci di testo che si vedono nelle pagine dei risultati di ricerca del famoso motore. Se un utente cerca una parola chiave che corrisponde a quella dell’inserzionista, potrà vedere gli annunci sopra o sotto i risultati di ricerca organici.

Google Ads si basa anche sugli annunci video che vengono visualizzati su YouTube e poi utilizza una rete display, un’ampia rete di siti web che sono partner del colosso di Mountain View. Anche questo tipo di pubblicità è fondamentale, perché aiuta a raggiungere nuovi clienti. Non dobbiamo dimenticare gli annunci shopping, che evidenziano anche il nome del negozio e il prezzo di un servizio o prodotto, e le campagne app, che sono degli annunci progettati per le applicazioni.

Perché è importante Google Ads

Uno dei più importanti vantaggi di Google Ads è rappresentato dalla sua capacità di raggiungere un pubblico molto vasto. Gli annunci di Google possono essere visti illimitatamente. Sfruttando la rete display di Google, la portata della campagna pubblicitaria viene aumentata, perché gli annunci vengono visualizzati a milioni su siti e app.

La piattaforma di Google Ads ha anche il vantaggio di essere adattabile alle esigenze del mercato. Ecco perché si rivela molto flessibile, mostrandosi rilevante per diversi obiettivi di marketing. Con Google Ads si può aumentare il traffico su un sito, si possono quindi aumentare le vendite online e si possono generare contatti.

Le strategie per massimizzare i risultati

Perché Google Ads possa funzionare al massimo e possa ottenere migliori risultati, non bisogna trascurare da parte degli esperti quelle strategie avanzate fra le quali un ruolo importante è svolto dall’ottimizzazione delle parole chiave.

Infatti, la scelta delle keyword è essenziale per il successo delle campagne. Si possono utilizzare strumenti come il Keyword Planner di Google, per scegliere le parole chiave con un più alto volume di ricerca.

Da non trascurare la scrittura degli annunci, che devono essere efficaci, pertinenti e accattivanti, in modo che venga attirata l’attenzione degli utenti. Si possono scrivere ottimi annunci utilizzando titoli chiari e brevi, includendo parole chiave precise e inserendo un invito alla call to action.

Non bisogna poi trascurare il remarketing, una strategia che dà la possibilità di raggiungere di nuovo gli utenti che hanno visitato il sito senza essere giunti però ad una conversione.

Possono essere create delle apposite campagne di remarketing, per aumentare le conversioni. Sono delle campagne mirate, perché si rivolgono ad un pubblico che già ha dimostrato di avere interesse per determinati prodotti o servizi. Infine, il monitoraggio continuo e l’analisi dei dati possono rivelarsi elementi molto utili per il successo a lungo termine.