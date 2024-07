Playstation regala tre mesi di apple tv: torna la promozione

E’ una notizia davvero interessante a cui dovrebbero prestare attenzione tutti i possessori di PS4 o PS5, sono proprio loro che hanno la possibilità di riscattare tre mesi di Apple Tv gratis, si tratta di una iniziativa che torna e che già in passato era andata in scena con successo, tutto questo grazie agli accordi tra Sony e Apple, per un periodo di tempo limitato.

Come si legge sulla pagina ufficiale: “Entro il 22 settembre è possibile riscattare tre mesi di Apple TV+, con l’iniziativa che è dedicata ai nuovi utenti del servizio di streaming video Apple o a coloro che hanno un abbonamento scaduto e rientrano nei requisiti, anche se su quest’ultimo aspetto non vengono spiegati ulteriori dettagli”.

Ad ogni modo per potere attivare l’offerta non si deve fare altro che avere un Apple ID collegato ad un sistema di pagamento registrato che prevede anche un rinnovo automatico alla fine dei tre mesi gratuiti e che può in ogni caso essere disattivato in qualsiasi momento, prima della fatturazione.