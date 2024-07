XBOX LANCIA GLI SCONTI SUI GIOCHI: LE OCCASIONI DA NON PERDERE

Xbox ha lanciato quella che a tutti gli effetti può essere considerata una occasione più unica che rara: gli sconti, oltre 1300 titoli del catalogo Xbox Store possono essere acquistati ad un prezzo diverso e più basso, tra questi: giochi Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360 e PC, con titoli anche molto recenti e anche classici in offerta.

Gli sconti poi sono incredibili e arrivano anche fino al 90% e sono validi dal 31 Luglio 2024 e quindi ancora per due settimane, tra i tanti nomi da prendere in considerazione:

EA Sports FC 24 – 15,99€

Sekiro: Shadows Die Twice – 34,99€

Street Fighter 6 – 31,49€

Suicide Squad: Kill the Justice League – 23,99€

Forza Horizon 5 – 34,99€

Forza Horizon 4 – 12,99€

Tekken 8 – 47,99€

Red Dead Redemption 2 – 19,79€

Elden Ring – 41,99€

Halo: The Master Chief Collection – 9,99€

Senua’s Saga: Hellblade 2 – 39,99€

Fallout 4 – 7,99€

Palworld – 22,49€

Star Wars Jedi: Survivor – 35,99€

Hogwarts Legacy – 29,99€

Resident Evil 4 – 29,99€

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 25,49€

Alan Wake 2 – 38,99€

AI: The Somnium Files – 7,99€

Alan Wake Remastered – 9,89€

Dishonored & Prey: The Arkane Collection – 26,99€

Assassin’s Creed Origins + Odyssey + Valhalla – 37,99€

Control – 7,49€

Dead Space – 27,99€

Deathloop – 13,99€

Diablo 2 Resurrected – 13,19€