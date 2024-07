Come salvare la piante del limone dai parassiti

La bellezza della fioritura del limone è qualcosa di unico che si vede sempre nel corso della primavera e dell’estate, ma con essa arriva anche la possibilità dell’attacco dei parassiti, dei nemici nemmeno troppo nascosti che possono compromettere in modo inesorabile la salute della pianta. Per questo motivo è sempre bene sapere come correre ai ripari.

Una delle prime cose da fare è quella di riconoscere i parassiti che possono attaccare il limone, uno dei questi ad esempio è la mosca della frutta che ha la capacità di danneggiare i frutti e in che modo? Il parassita depone le uova, le larve poi penetrano nel frutto e si alimentano della polpa e lo portano a marcire. Un modo efficace per potere limitare questo problema è quello di monitorare in modo costante il frutteto e istallare delle trappole prima che la stagione calda possa avere inizio.

Un altro secondo nemico è il ragnetto rosso che è sempre più attivo nei mesi caldi, questi animaletti si nutrono della linfa della foglia e ne causano l’appassimento e la caduta precoce, quindi una soluzione efficace è quella del sapone di Marsiglia diluito in acqua che si può spruzzare direttamente sulle foglie infestate

Ancora, un terzo nemico della pianta di limone è la cocciniglia che è forse uno dei parassiti più tenaci in assoluto molto difficile da eliminare. Sono degli insetti noti per la loro resistenza ai trattamenti convenzionali e per questo motivo tendono sempre a stabilirsi nella pianta, in linea di massima prediligono sempre la parte inferiore delle foglie o il picciolo del frutto. Anche in questo caso per contrastarlo è bene trattare con oli minerali o il sapone di Marsiglia.