Perchè i petali dei gerani si macchiano di bianco

Perchè si formano le macchie bianche sui gerani? I fattori che li causano sono davvero tantissimi e prima di potere combattere la situazione è sempre il caso identificare il problema, cosi da dare alle piante una cura che sia adeguata.

Tra le cause principali

L’esposizione a piogge acide: si tratta di una causa comune, quando la pioggia è acida crea questo problema, è possibile che le macchie possano sparire nel giro di una settimana ma spesso è meglio intervenire per prevenire la formazione. Un modo per potere migliorare la situazione è quello di coprire i gerani con un telo di nylon o magari sposarli in un luogo riparato.

Gli errori di innaffiatura: altro principale problema è quello relativo al modo in cui vengono annaffiati i gerani, farlo nel modo sbagliato non fa altro che causare la comparsa di macchie bianche e infatti è bene bagnare solo il terreno evitando che l’acqua possa finire sui petali, senza contare che una eccessiva innaffiatura può anche fare marcire le radici.

La polvere accumulata sui petali: nel caso in cui i gerani sono esposti alla polvere o al sole è possibile che si possano formare degli accumuli di polvere e fare sembrare che siano delle macchie bianche, in questo caso il consiglio è quello di pulire tutto con un batuffolo di cotone restituendo alla pianta lo splendore naturale di un tempo.

Mancanza di sostanze nutritive: infine con il passare del tempo questo problema può essere frutto anche dell’esaurirsi di sostanze nutritive che sono sempre necessarie per la crescita sana della pianta, quindi il consiglio è quello di prevenire il problema rinvasando i gerani in primavera e utilizzando sempre un terreno ricco di nutrienti.