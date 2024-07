Pixel 9 pro: arriva lo spoiler da google

Da qualche tempo si sente parlare del Google Pixel 9 Pro e in attesa della presentazioni finale e ufficiale che è prevista per il prossimo 13 Agosto, Google continua a stuzzicare gli utenti regalando anche qualche piccolo spoiler o per meglio dire presentazione dello smartphone.

Una cosa è certa il focus ancora una volta sarà su Gemini che poi altro non è che la nuova intelligenza artificiale, in particolare nel nuovo video che è stato messo online della durata di trenta secondi viene chiesto ad AI di scrivere una lettera di addio al vecchio smartphone chiedendogli di specificare che l’utente ha effettivamente trovato qualcosa di completamente nuovo.

Per farla breve, Google con questo breve trailer non fa altro che ricordare ai fan e agli utenti o anche semplicemente a chi per la prima volta entra in questa grande famiglia che potrà contare su grandi novità e anche su una versione Adcanced di Gemini inclusa gratuitamente per il primo anno.

Non resta quindi che attendere per scoprire come sarà effettivamente il dispositivo una volta uscito e presente sul mercato.