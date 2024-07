Sigarette elettroniche: i modelli più scelti secondo l’Eurobarometro 2024

Il rapporto Eurobarometro 2024 fornisce una panoramica dettagliata sull’uso delle sigarette elettroniche in Europa, evidenziando le preferenze dei consumatori e le tendenze emergenti.

Le sigarette elettroniche sono diventate una popolare alternativa al fumo tradizionale. Questo studio offre una visione approfondita delle abitudini di consumo, mostrando come le diverse generazioni stanno adottando questi dispositivi e contribuendo a plasmare il mercato delle sigarette elettroniche in Europa.

Panoramica Generale dei Dati Eurobarometro 2024

Il rapporto Eurobarometro 2024 evidenzia che il 3% degli europei utilizza sigarette elettroniche, confermando la crescente popolarità di questi dispositivi.

Questa percentuale rappresenta milioni di utenti che scelgono le sigarette elettroniche come alternativa al fumo tradizionale. Inoltre, il rapporto mette in luce le differenze nell’uso delle sigarette elettroniche tra i vari paesi europei, indicando tendenze diverse e preferenze locali.

Confronto con Altri Prodotti per la Riduzione del Danno

Oltre alle sigarette elettroniche, il rapporto Eurobarometro 2024 analizza anche altri prodotti per la riduzione del danno, come il tabacco riscaldato e le buste di nicotina. Mentre le sigarette elettroniche mantengono una posizione predominante, questi prodotti stanno guadagnando terreno, soprattutto tra i consumatori che cercano alternative meno dannose al fumo tradizionale. La diversificazione delle opzioni disponibili riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo, con un numero crescente di persone che optano per soluzioni innovative e meno dannose per la salute.

Modelli Più Scelti

Sigarette Elettroniche Ricaricabili con Tank

I dispositivi preferiti dagli utenti europei sono le sigarette elettroniche con tank ricaricabile, scelti dal 77% degli utilizzatori. Questi dispositivi offrono una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di ricaricare sia il liquido che la batteria, permettendo una personalizzazione completa dell’esperienza di svapo. Gli utenti apprezzano particolarmente la capacità di scegliere tra una vasta gamma di aromi e livelli di nicotina.

Sigarette Elettroniche Usa e Getta

Le sigarette elettroniche usa e getta sono utilizzate dal 41% degli utenti. Questi dispositivi offrono una soluzione pratica e immediata per i fumatori, essendo pronti all’uso senza necessità di manutenzione. La comodità delle sigarette usa e getta e la possibilità di svapare senza nicotina hanno contribuito alla loro crescente popolarità. Lo dimostra l’ampia gamma di marche e gusti: sui siti online come Svapo Store si trovanooltre 250 modelli di sigarette usa e getta con e senza nicotina.

Dispositivi Ricaricabili con Cartucce Pre-Riempite

Un altro 40% degli utenti sceglie dispositivi ricaricabili con cartucce pre-riempite. Questi dispositivi, come le pod mod, sono apprezzati per la loro facilità d’uso e la manutenzione minima. Le cartucce pre-riempite offrono una convenienza aggiuntiva, rendendo semplice e veloce la sostituzione del liquido.

Fasce di Età e Preferenze Aromatiche

L’uso delle sigarette elettroniche è più comune tra i giovani adulti, dai 15 ai 39 anni, con una percentuale di utilizzo che va dal 5 al 6%. Tra gli over 40, l’utilizzo scende al 2-3%.

In termini di preferenze aromatiche, gli aromi fruttati dominano con il 48%, seguiti dagli aromi al tabacco al 38%, menta e mentolo al 31%, e infine aromi dolci come caramella, cioccolato e vaniglia al 20%. In Italia, si nota una forte preferenza per i liquidi al gusto di tabacco, che rappresentano il 58% delle scelte, mentre i gusti di frutta e menta sono meno popolari.

Perché gli Europei Usano la Sigaretta Elettronica?

L’uso delle sigarette elettroniche in Europa è guidato da diverse motivazioni. Secondo il rapporto Eurobarometro 2024, il 36% degli intervistati utilizza la sigaretta elettronica per smettere di fumare o ridurre il consumo di tabacco.

Un altro 30% lo fa per imitare amici e il 28% perché la ritiene meno dannosa rispetto al fumo tradizionale.

Altre motivazioni includono l’apprezzamento dei diversi gusti disponibili, il minor costo rispetto al tabacco, l’attrattività estetica, la possibilità di usarle dove il fumo è vietato e una maggiore accettabilità sociale.

Efficacia nel Ridurre il Consumo di Tabacco

L’indagine ha anche esplorato l’efficacia delle sigarette elettroniche nel supportare i fumatori a smettere o ridurre il consumo di tabacco.

Il 50% degli utilizzatori ha dichiarato di aver smesso di fumare o di aver ridotto il consumo. Nello specifico, il 21% ha abbandonato completamente il tabacco, il 23% ne ha ridotto il consumo e il 6% ha smesso temporaneamente per poi riprendere.

Attrattività per i Non-Fumatori

Un dato interessante emerso dall’indagine è che le sigarette elettroniche e altri prodotti a rischio ridotto non sono particolarmente attrattivi per i non-fumatori. Solo il 5% degli europei che non ha mai svapato trova l’e-cig allettante, mentre il 3% è attratto dai riscaldatori di tabacco e l’1% dalle bustine di nicotina.

In sintesi, stando all’Eurobarometro 2024 le sigarette elettroniche sono utilizzate principalmente come strumento per smettere di fumare o ridurre il consumo di tabacco, con una buona efficacia riportata dagli utenti con una forte tendenza verso l’uso di dispositivi ricaricabili.