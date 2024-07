truffa con intelligenza artificiale: scatta l’allarme

Sempre di più i social sono diventati un luogo da cui stare attenti e in alcuni casi anche da cui difendersi, tante volte le informazioni che girano sul web che fanno parte della nostra vita quotidiana possono essere utilizzate anche contro noi stessi, insomma una vera arma a doppio taglio.

E le cose sono anche peggiorate per via dell’Intelligenza artificiale, gli esperti hanno spiegato: “Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono usati per tracciare e analizzare un grande quantitativo di dati, consentendo in questo modo di localizzare le informazioni online in modo più veloce e ottenere così delle informazioni personali degli utenti. È un processo che presenta delle somiglianze con la pratica della big data”. Per capirci meglio, i criminali cosa fanno? Riescono a raggiungere varie informazioni collegando gli account dei social media di un utente in base alle somiglianze nei loro post a prescindere dal fatto che siano video o foto, cosi da creare dei contenuti falsi con AI per poi creare anche dei deepfake per indurre gli utenti a rivelare le loro informazioni private.

Insomma, una vera e propria forma di manipolazione digitale che non fa altro che fare sembrare vero ciò che è falso. Per questo motivo, il consiglio è sempre quello di usare delle giuste precauzioni per evitare i rischi condividendo pochissime informazioni personali sui social e sul web.